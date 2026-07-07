Huế: Gần 10 tấn cá lồng chết do thời tiết và ô nhiễm nguồn nước

Ngày 7/7, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền (thành phố Huế) thông tin trên địa bàn xã có nắng nóng đan xen các trận dông lốc bất chợt, kết hợp với hiện tượng ô nhiễm nguồn nước trên sông Bồ, dẫn đến tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt, gây thiệt hại kinh tế cho người dân.

Cụ thể, hiện tượng cá chết tập trung chủ yếu tại các thôn Niêm Phò, Phước Yên, Phò Lai và An Xuân Tây thuộc xã Quảng Điền.

Cá chết đa số thuộc loài cá trắm nuôi từ 1-2 năm. Qua thống kê sơ bộ đã có khoảng hơn 1.500 con cá bị chết, ước tính tổng trọng lượng gần 10 tấn với 31 hộ bị ảnh hưởng.

Ông Hoàng Văn Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền cho biết, qua kiểm tra thực tế và đánh giá nhanh từ các ngành chuyên môn, hiện tượng cá chết hàng loạt do sự kết hợp của các yếu tố bất lợi như nhiệt độ nước tăng cao trong các ngày qua làm giảm mạnh lượng oxy hòa tan trong nước (dưới 3,5 mg/lít), đồng thời đẩy nhanh quá trình phân hủy hữu cơ ở đáy ao, sinh ra các khí độc; ảnh hưởng của dông lốc đột ngột làm thay đổi nhiệt độ và môi trường nước khiến cá bị sốc nhiệt và sốc môi trường.

Ngoài ra, hiện tượng ô nhiễm hữu cơ và phú dưỡng hóa cục bộ, làm nguồn nước thiếu oxy trầm trọng.

Lồng cá của người dân trên sông Bồ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ các thôn và phản ánh của các hộ nuôi, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với các ngành cấp trên tiến hành kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương vận động và hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản khẩn trương thu gom, vớt toàn bộ số lượng cá chết lên bờ; tổ chức tiêu hủy (chôn lấp rải vôi bột) theo đúng quy trình kỹ thuật, tuyệt đối không để người dân vứt cá chết ra sông, kênh rạch, tránh gây ô nhiễm thứ phát và dịch bệnh.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Điền cũng kiến nghị các ngành chuyên môn cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước, mẫu bệnh phẩm (nếu có) để xác định chính xác nguyên nhân và có các giải pháp kỹ thuật để hướng dẫn các hộ nuôi thực hiện.

Ủy ban Nhân dân xã đồng thời khuyến cáo, các hộ nuôi thủy sản cần tăng cường vận hành bơm nước, máy sục khí (đặc biệt là vào ban đêm và sáng sớm) để bổ sung oxy; tạm dừng hoặc giảm lượng thức ăn cho cá trong những ngày thời tiết biến động; nâng cao sức đề kháng cho cá nuôi như cho ăn hợp lý, bổ sung vitamin C, khoáng chất bổ sung vào thức ăn; đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động ứng phó kịp thời, đặc biệt là nắng nóng, hạn hán./.

Nghệ An tìm nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Lam Hiện tượng cá chết xảy ra tại khoảng 35 lồng nuôi của các hộ dân, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản, đời sống và tâm lý của người dân.

​