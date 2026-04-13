Cứu hộ 4 cá thể gấu từ Thành phố Hồ Chí Minh về Vườn quốc gia Bạch Mã

Tổ chức Động vật Châu Á vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các cơ quan chức năng liên quan, triển khai cứu hộ thành công 4 cá thể gấu nuôi nhốt do một doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện chuyển giao, đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế).

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, trong số 4 cá thể gấu được cứu hộ trên, có 2 cá thể gấu ngựa và 2 cá thể gấu chó. Đáng chú ý, đây là 2 cá thể gấu chó đầu tiên được cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Bạch Mã. Các cá thể gấu này đều trên 20 năm tuổi và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005.

Trong bốn cá thể gấu trên, có một cá thể gấu chó bị mù mắt trái, một cá thể gấu ngựa bị cụt bàn chân phải. Bốn cá thể được đặt với những cái tên gần gũi, lấy cảm hứng từ các loại trái cây đặc trưng của miền Nam như Durian (sầu riêng), Mangosteen (măng cụt), Jackfruit (mít) và Langsat (bòn bon).

Cá thể gấu ngựa. (Ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á)

Các cá thể gấu được di chuyển bằng phương pháp gây mê và đưa gấu vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu căng thẳng. Dự kiến, các cá thể gấu được di chuyển qua 900 km từ Thành phố Hồ Chí Minh ra thành phố Huế và đến Trung tâm vào tối 14/4. Sau khi về đến “ngôi nhà gấu” ở Bạch Mã, gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.

Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật Châu Á cho biết các cá thể gấu lần này đều đã lớn tuổi và có thời gian dài sống trong điều kiện nuôi nhốt. Do đó việc chăm sóc cần được thực hiện theo các tiêu chuẩn thú y và phúc lợi động vật nghiêm ngặt. Khi về tới Trung tâm, Tổ chức Động vật Châu Á sẽ thiết kế cho mỗi cá thể một lộ trình chăm sóc riêng, phù hợp với tình trạng sức khỏe và khả năng thích nghi.

Cứu hộ gấu. (Ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á)

“Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tiếp nhận các cá thể gấu. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, bảo đảm quá trình tiếp nhận, cách ly và chăm sóc được thực hiện an toàn, đúng quy trình,” Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã Nguyễn Vũ Linh thông tin thêm.

Theo Tổ chức Động vật Châu Á, đây là chuyến cứu hộ thứ hai trong năm 2026 của tổ chức này. Tính đến nay, tổ chức đã cứu hộ 295 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện cả nước vẫn còn khoảng 150 cá thể gấu đang được nuôi. Việc tự nguyện chuyển giao gấu là tín hiệu tích cực, góp phần thúc đẩy nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi gấu tại Việt Nam trong thời gian tới./.

Tiếp nhận một cá thể khỉ vàng quý hiếm do người dân giao nộp Một cá thể khỉ vàng quý hiếm được giao nộp tại Đà Lạt, đã được thả về rừng tự nhiên để bảo vệ đa dạng sinh học và động vật hoang dã.