Quan trắc đầy đủ hơn để thấy rõ tác động từ sử dụng xăng sinh học tới môi trường

Sau một tháng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, những đánh giá ban đầu của Bộ Công Thương cho thấy nhiên liệu sinh học đang từng bước phát huy mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng cho rằng, cần tiếp tục theo dõi trong thời gian dài với hệ thống quan trắc rộng hơn để có cơ sở khoa học đánh giá đầy đủ hiệu quả của việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học.

Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ quý 2/2026 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 7/7.

Tín hiệu tích cực nhưng chưa phản ánh đầy đủ tác động

Theo ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, một trong những mục tiêu quan trọng khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 là góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Các tính toán khoa học cho thấy mỗi lít xăng hóa thạch giảm sử dụng sẽ giúp giảm khoảng 2,3kg CO₂ phát thải ra môi trường. Đây là kết quả được xác định trên cơ sở tính toán các phản ứng diễn ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, việc phối trộn ethanol vào xăng còn làm tăng hàm lượng ôxy trong nhiên liệu. Điều này giúp quá trình cháy trong buồng đốt diễn ra triệt để hơn, nâng cao hiệu suất cháy, giảm lượng nhiên liệu cháy không hết và hạn chế phát sinh một số chất ô nhiễm trong khí thải.

Để đánh giá tác động thực tế của xăng E10 đối với môi trường, Bộ Công Thương đã đề nghị Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp số liệu tại các thành phố lớn. Trong giai đoạn đầu, Bộ Công Thương đã nhận được kết quả quan trắc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

“Việc lấy mẫu được thực hiện tại nhiều địa điểm vào hai thời điểm là cuối tháng 5/2026 và cuối tháng 6/2026 nhằm so sánh chất lượng môi trường trước và sau khi cả nước triển khai sử dụng xăng E10 từ ngày 1/6/2026. Kết quả bước đầu cho thấy một số chỉ tiêu môi trường có xu hướng giảm. Tuy nhiên, số liệu quan trắc giữa hai thành phố có sự khác biệt," ông Đào Duy Anh thông tin.

Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ quý 2/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Đào Duy Anh cho biết kết quả quan trắc tại từng thời điểm chịu tác động của nhiều yếu tố như mật độ giao thông, thời điểm lấy mẫu, điều kiện thời tiết, tốc độ gió cũng như các yếu tố môi trường khác.

“Mặc dù những số liệu ban đầu cho thấy tín hiệu tích cực, nhưng chưa thể khẳng định đây là kết quả phản ánh đầy đủ tác động của việc sử dụng xăng sinh học đối với môi trường,” ông Đào Duy Anh cho hay.

Theo ông Đào Duy Anh, để có cơ sở đánh giá chính xác và khách quan hơn, việc quan trắc cần được thực hiện trong thời gian dài hơn, với mạng lưới điểm đo rộng hơn và tần suất quan trắc dày hơn. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã đề nghị Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu môi trường không chỉ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng sang nhiều địa phương khác trên cả nước. Khi có đầy đủ số liệu với thời gian theo dõi đủ dài và bảo đảm độ tin cậy, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin trên cơ sở kết quả quan trắc do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

Tiếp nhận 293 phản ánh của người tiêu dùng

Bên cạnh việc theo dõi tác động môi trường, Bộ Công Thương cũng theo sát phản hồi của người tiêu dùng sau khi triển khai xăng E10 trên phạm vi cả nước. Từ ngày 1/6 đến 29/6/2026, thông qua tổng đài và địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) đã tiếp nhận 293 phản ánh, trong đó có 11 phản ánh qua tổng đài điện thoại và 282 phản ánh qua email.

Các phản ánh chủ yếu tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm băn khoăn về chất lượng xăng E10; trong giai đoạn đầu triển khai, một số người tiêu dùng phản ánh còn khó tìm điểm bán xăng E10; lo ngại xăng E10 có thể ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành của phương tiện; một số ý kiến phản ánh hiện tượng xe ì máy hoặc chết máy sau khi sử dụng.

Theo Bộ Công Thương, toàn bộ các phản ánh đều đã được Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình. Tùy theo từng nội dung, các phản ánh được chuyển đến các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan để xem xét, xử lý và phản hồi cho người tiêu dùng. Đến nay, tất cả các phản ánh đã được chuyển đến các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định.

Sau một tháng triển khai, lượng tiêu thụ xăng E10 đạt khoảng 1 triệu m³, tương đương mức tiêu thụ xăng khoáng trước đây. Theo thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối, đến thời điểm hiện nay chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng E10 hoặc về việc xăng E10 gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động hay làm hư hỏng động cơ phương tiện.

Theo ông Đào Duy Anh, những kết quả bước đầu cho thấy việc triển khai kinh doanh xăng E10 đã được Bộ Công Thương nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng trước khi thực hiện và bước đầu đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy vậy, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi quá trình triển khai, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến phản ánh của người tiêu dùng để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, việc quan trắc môi trường cũng sẽ tiếp tục được mở rộng về phạm vi và kéo dài về thời gian nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, khách quan hơn về tác động của xăng sinh học đối với môi trường, qua đó cung cấp thông tin chính xác tới các cơ quan báo chí và người dân trên cơ sở số liệu quan trắc của cơ quan chuyên môn./.

Sẽ thêm 6 thương nhân đầu mối được cấp phép phối trộn E10 trong tháng 7 Cả nước dự kiến có 14 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép phối trộn xăng sinh học E10 trong tháng 7 giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng sinh học.