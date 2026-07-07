Bộ Công Thương lý giải về đề xuất quản lý xe quà biếu từ khâu nhập khẩu

Tại họp báo thường kỳ quý 2/2026 tổ chức ngày 7/7, đại diện Bộ Công Thương đã làm rõ hơn về định hướng quản lý xe quà biếu và thông tin về tình hình xuất khẩu chè.

Quản lý xe quà biếu từ khâu nhập khẩu

Thông tin về dự thảo quy định quản lý ôtô nhập khẩu theo diện quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết dự thảo hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ theo quy định.

Việc xây dựng quy định mới được thực hiện trên ba nguyên tắc: Bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là Nghị định số 116/2017/NĐ-CP; ngăn chặn tình trạng lợi dụng hình thức nhập khẩu phi thương mại để kinh doanh thương mại; đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Bộ Công Thương đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành đồng thời công khai toàn văn dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia góp ý.

Đối với đề xuất quản lý hoạt động đăng ký, sang tên, chuyển nhượng phương tiện sau khi nhập khẩu, ông Trần Thanh Hải cho biết Bộ đã nghiên cứu kỹ các ý kiến của các Bộ, ngành. Nếu bổ sung các biện pháp quản lý sau khi phương tiện đã được nhập khẩu hợp pháp có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu và quyền định đoạt tài sản của công dân. Đồng thời, việc này cũng làm phát sinh thêm nhiệm vụ đối với cơ quan quản lý Nhà nước khi phải theo dõi, giám sát phương tiện trong thời gian dài.

Theo ông Trần Thanh Hải, quan điểm hiện nay là tăng cường quản lý ngay từ khâu nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, điều kiện nhập khẩu và các tiêu chí liên quan thay vì mở rộng các biện pháp quản lý sau khi phương tiện đã được đưa vào lưu hành.

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu cho biết Bộ Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tăng cường xúc tiến thương mại đưa chè Việt sang Trung Quốc

Cung cấp thông tin về tình hình xuất khẩu chè tại họp báo, ông Trần Thanh Hải cho biết Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới về sản xuất và xuất khẩu chè. Năm 2025, xuất khẩu chè đạt khoảng 136.000 tấn, kim ngạch khoảng 238 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu đạt khoảng 51.000 tấn với kim ngạch khoảng 89 triệu USD, giảm khoảng 11% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu chè chủ lực hiện nay gồm Pakistan, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Trong đó, Trung Quốc được đánh giá là thị trường có quy mô tiêu thụ lớn, có nhiều nét tương đồng với Việt Nam về văn hóa thưởng trà, thói quen tiêu dùng và lợi thế địa lý. Thị phần chè của Việt Nam tại thị trường Trung Quốc đạt khoảng 12%. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm xuất khẩu vẫn là chè nguyên liệu hoặc các sản phẩm sơ chế, giá trị gia tăng chưa cao.

Theo ông Trần Thanh Hải, khi Trung Quốc đang chuyển từ ưu tiên nhập khẩu số lượng lớn sang các sản phẩm có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng cao, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để ngành chè Việt Nam thay đổi tư duy sản xuất.

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và đầu tư xây dựng thương hiệu.

"Nếu doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc thì cũng sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường khác," ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo sớm những thay đổi về chính sách nhập khẩu của Trung Quốc; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đồng thời tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối, chuỗi siêu thị và các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc nhằm nâng cao giá trị và từng bước xây dựng thương hiệu chè Việt./.

Chính phủ ban hành quy định tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ giảm thuế nhập khẩu Nghị quyết số 33/2026/NQ-CP tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất, gia công xuất khẩu bị thiệt hại do hỏa hoạn được xem xét giảm thuế.