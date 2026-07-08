Khởi tố chủ trang trại trong vụ vỡ hồ chứa nước làm chết người

Ngày 8/7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 (Lâm Đồng) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với chủ trang trại trên núi Tân Lai do liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước tại xã Tuy Phong vào tháng 11/2025 làm 1 người chết và thiệt hại nhiều tài sản của người dân.



Theo đó, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quang Tính (sinh năm 1974), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.



Vụ việc xảy ra vào tối ngày 1/11/2025, hồ chứa nước trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú bị vỡ làm một lượng nước khổng lồ ập xuống khu dân cư dưới chân núi làm tử vong bé gái 13 tuổi và bị thương một người khác.

Ngoài ra, nước còn cuốn trôi hơn 125 ha đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân; gây thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, làm hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35 ha cây trồng khác tại xã Liên Hương…



Các cơ quan chức năng xác định, Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước trên núi Tân Lai và toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp…

Trong đó hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 18 ha, sâu 4,5m và dung tích lên đến 900.000 m3 nước và đây chính là hồ bị vỡ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng...



Qua kiểm tra thực địa, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do hai hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty Trang trại Việt bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra sự cố.

Trong đó, hồ chứa nước lớn, diện tích khoảng 18ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m; hồ chứa nước nhỏ liền kề diện tích khoảng 4,1ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37m.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 Bộ luật Hình sự. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp để giám định giá trị tài sản bị thiệt hại; điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.



Những hộ dân bị thiệt hại trong vụ việc vỡ hồ chứa cũng đề nghị chính quyền địa phương sớm làm rõ vụ việc và đẩy nhanh việc hỗ trợ, bồi thường để người dân có kinh phí khôi phục sản xuất sau thời gian dài bị ảnh hưởng./.





Lâm Đồng: Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai Sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai khiến một lượng nước khổng lồ cuốn trôi làm tử vong thương tâm bé gái 13 tuổi; làm bị thương một người và gây thiệt hại nhiều tài sản vào đêm 1/11.

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