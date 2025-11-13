Xã hội

Lâm Đồng: Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai

Sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai khiến một lượng nước khổng lồ cuốn trôi làm tử vong thương tâm bé gái 13 tuổi; làm bị thương một người và gây thiệt hại nhiều tài sản vào đêm 1/11.

Nguyễn Thanh
Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong bùn đất do vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)
Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong bùn đất do vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) khiến một lượng nước khổng lồ cuốn trôi làm tử vong thương tâm bé gái 13 tuổi; làm bị thương ông Bùi Văn Khánh (hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh) và thiệt hại nhiều tài sản vào đêm 1/11.

Lũ gây ra từ việc vỡ hồ chứa đã làm thiệt hại hơn 125ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân.

Vụ việc còn làm thiệt hại nghiêm trọng hạ tầng, hư hỏng hoàn toàn nhiều tuyến kênh thủy lợi và gây thiệt hại 35ha hoa màu tại xã Liên Hương…

Các cơ quan chức năng xác định, Công ty Trang trại Việt Phong Phú đã tự ý đào 6 ao chứa nước.

Toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này đã được thực hiện không có trong chủ trương đầu tư; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp…

Trong các hồ chứa trên núi Tân Lai, hồ chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20ha, sâu 4,5m và ước tính dung tích lên đến 900.000m3 nước.

Đây chính là hồ bị vỡ vào đêm 1/11 gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng./.

