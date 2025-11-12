Lâm Đồng: Công ty Trang Trại Việt chưa khắc phục xong sự cố vỡ hồ chứa nước

Ngày 12/11, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong (Lâm Đồng) có báo cáo tình hình và kết quả khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước trên núi của dự án Trang Trại Việt.

Đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Trang Trại Việt vẫn chưa thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã.

Cụ thể, tính đến ngày 11/11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Trang Trại Việt chưa thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân xã tại Công văn khẩn số 387/UBND-VP về việc yêu cầu tiếp tục thực hiện tháo cạn tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án trên núi Tân Lai.

Theo công văn này, Ủy ban Nhân dân xã đã đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Trang Trại Việt thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa nước trong khu vực dự án, việc tháo cạn phải đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu.

Sau khi tháo cạn phải phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không được thực hiện việc tích nước khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền, gây nguy hiểm cho vùng hạ lưu (thời gian hoàn thành nội dung trên trước ngày 7/11/2025).

Thống kê thiệt hại, đến ngày 11/11 đã ghi nhận đã có 374 hộ dân, với hơn 125 ha diện tích đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại. Tổ kiểm tra đang tiếp tục thống kê thiệt hại do vỡ hồ chứa nước gây ra.

Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức chi hỗ trợ cho bà con từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách xã với 1.000.000 đồng/hộ.

Nước lũ do vỡ hồ chứa từ trên núi ập xuống gây nhiều thiệt hại cho người dân khu vực thôn 2, xã Tuy Phong. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Công ty Trang Trại Việt đã tạm dừng việc trữ nước tại các hồ chứa theo yêu cầu của địa phương; đã triển khai hạ mực nước trung bình, đảm bảo không có nguy cơ tràn bờ.

Hiện các công việc khắc phục hậu quả đang được Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo triển khai các công việc tiếp theo.

Trước đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có báo cáo cụ thể các vấn đề liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Công ty Trang Trại Việt, xã Tuy Phong làm thiệt hại nghiêm trọng tài sản, tính mạng của người dân. Theo đó, các hồ chứa nước trong khu vực dự án Trang Trại Việt hoàn toàn không có giấy phép.

Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc Công ty Trang Trại Việt đã đào 6 ao thuộc Dự án Nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (cũ) không có trong chủ trương đầu tư tại Quyết định số 930/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 10/4/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp); không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) phê duyệt tại Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 18/12/2017; không thuộc nội dung Giấy phép xây dựng số 117/GPXD ngày 6/6/2025 do Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong cấp.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của dự án trên bản đồ Google Map thì ao chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20ha và qua ghi nhận thông tin thực tế thì chiều sâu trung bình là 4,5m, dung tích khoảng 900.000 m3.

Đối chiếu với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì ao chứa nêu trên thuộc hồ chứa nước vừa.

Do vậy, yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước theo Nghị định số 114/2018/NĐ- CP thì phải đáp ứng các quy định sau như: Đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 17 Luật Thủy lợi; quy trình vận hành cửa van, quy trình bảo trì cho từng hạng mục công trình phải được lập, phê duyệt cùng với hồ sơ thiết kế và bàn giao cho chủ quản lý đập, hồ chứa nước khi bàn giao đưa công trình vào khai thác; đối với cửa van của tràn xả lũ vận hành bằng điện phải có ít nhất hai nguồn điện; trong đó có một nguồn bằng máy phát điện dự phòng...

Tuy nhiên, qua kiểm tra ngày 2/11/2025 thì Công ty Trang Trại Việt không cung cấp được bất kỳ các tài liệu nào nêu trên.

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân khu vực chân núi Tân Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Trang Trại Việt thực hiện bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, việc tháo cạn phải đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Sau khi tháo cạn thì phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm cho hạ du.

Một trang trại chăn nuôi của người dân trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, Lâm Đồng) bị bùn đất lấp do vỡ hồ chứa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Như thông tin đã đưa, chiều ngày 1/11, trên địa bàn có mưa lớn; đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hồ nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Trang Trại Việt trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) bị vỡ, nước chảy xuống nhiều khu vực xã Tuy Phong.

Dòng nước lũ cuốn trôi hoa màu, nhà cửa và nhiều tài sản của người dân; có 4 người dân bị nước cuốn trôi, các lực lượng cứu hộ của xã đã ứng cứu kịp thời và cứu sống được 3 người, 1 bé gái bị tử vong (Lê Nguyễn Bích Thảo, sinh năm 2012, trú tại thôn 2, xã Tuy Phong).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại thực địa dự án Trang Trại Việt có 2 ao chứa nước bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra sự cố: 1 ao chứa nước lớn, diện tích khoảng 18,4ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m; 1 ao chứa nước nhỏ liền kề diện tích khoảng 4,1ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37m./.