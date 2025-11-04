Vụ vỡ hồ chứa trên núi tại Lâm Đồng: Yêu cầu dừng ngay việc trữ nước

Sáng 4/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong Phạm Thành Bắc đã ký văn bản khẩn yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Trang Trại Việt dừng ngay việc trữ nước trong các ao, hồ của công ty để đảm bảo an toàn các hồ chứa.

Công ty Trang Trại Việt là đơn vị có hồ chứa nước bị vỡ trên núi gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và làm một người chết vào ngày 1/11.

Cùng đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Trang Trại Việt rà soát lại tất cả các ao, hồ đang sử dụng chứa nước tại dự án để thực hiện ngay các giải pháp đảm bảo an toàn cho khu vực chứa nước hiện hữu, hạ mực nước xuống mức an toàn, đảm bảo không để nguy cơ tái diễn sự cố.

Đồng thời, Công ty Trang Trại Việt nhanh chóng thực hiện và cung cấp kết quả về Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong; công ty cần nêu rõ số lượng ao, hồ đã thực hiện ngăn bờ chứa nước, diện tích từng ao chứa, khối lượng nước, giải pháp khắc phục hạ mức nước để đảm bảo an toàn không để tái diễn sự cố vỡ ao, hồ chứa nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong yêu cầu Công ty Trang Trại Việt huy động nhân lực, vật lực, phối hợp cùng các Tổ công tác của Ủy ban Nhân dân xã để hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Trước mắt, Công ty Trang Trại Việt liên hệ, phối hợp với Phòng Kinh tế xã thực hiện hỗ trợ thiệt hại cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, vật nuôi cho 20 hộ dân đã thống nhất. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 5/11/2025.

Công ty Trang Trại Việt nhanh chóng cung cấp đầy đủ hồ sơ, pháp lý có liên quan đến dự án cho Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong và cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra sự cố. Thời gian cung cấp hồ sơ trong ngày 5/11/2025.

Ngay khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Tuy Phong đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng khu vực hồ nước trên núi bị vỡ của Công ty Trang Trại Việt. Theo đó, đoàn kiểm tra ghi nhận tại thực địa dự án có 2 ao chứa nước bị vỡ vách ngăn tạo lượng nước lớn đổ về hạ lưu gây ra thiệt hại; trong đó, 1 ao chứa nước có diện tích khoảng 18ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m; 1 ao chứa nước liền kề diện tích khoảng 4ha, chiều dài vở vách ngăn khoảng 37m.

Về thống kê thiệt hại thông qua kiểm đếm tại thực địa, tính đến thời điểm ngày 3/11 đã ghi nhận có 160 hộ dân bị thiệt hại về diện tích hoa màu, cây trồng, vật nuôi (chủ yếu là diện tích trồng táo, bò, gà,…) với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng trên 100 ha. Các đơn vị đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phải kiểm tra ngay việc có cấp phép xây dựng hồ chứa nước khu vực xảy ra sự cố hay không. Đặc biệt, các đơn vị địa phương phải đánh giá, thống kê lại có bao nhiêu hồ còn tồn tại trong khu vực, để có phương án xử lý cụ thể, không để tiếp tục xảy ra sự cố nghiêm trọng như trên. Các đơn vị phối hợp với Công an tỉnh xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Nước lũ do vỡ hồ chứa từ trên núi ập xuống gây nhiều thiệt hại cho người dân khu vực thôn 2, xã Tuy Phong. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, khẳng định qua rà soát dự án của công ty Trang Trại Việt hiện có khoảng hơn 20ha mặt nước, có những điểm sâu 5-6m. Dung tích trung bình hồ chứa khoảng 900.000m3.

Dự án được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2017, trong giấy phép được cấp không có hạng mục hồ nước. Giấy phép được cấp trước đó và khi thay đổi vào tháng 6/2015 cũng không có hạng mục hồ nước. Các hạng mục khác như nhà, cửa, chuồng, trại có nằm trong nội dung cấp phép, nhưng không thể hiện nội dung cấp phép để xây hồ chứa.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong, chiều ngày 1/11, trên địa bàn có mưa lớn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, hồ nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Trang Trại Việt trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) bị vỡ, nước chảy xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong.

Dòng nước lũ cuốn trôi hoa màu, nhà cửa và nhiều tài sản của người dân; có 4 người dân bị nước cuốn trôi, các lực lượng cứu hộ của xã đã ứng cứu kịp thời và cứu sống được 3 người, 1 bé gái bị tử vong (Lê Nguyễn Bích Thảo, sinh năm 2012, trú tại thôn 2, xã Tuy Phong)./.

