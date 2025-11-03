Bộ Công Thương ra công điện về vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn hạ du

Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện số 8568/CĐ-BCT ngày 2/11/2025 về việc vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du.

Theo đó, trong những ngày cuối tháng 10/2025 vừa qua, mưa lớn đã gây ra lũ vượt lịch sử trên 2 tuyến sông tại thành phố Huế và Đà Nẵng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Việc chủ động vận hành để dành dung tích phòng lũ và vận hành giảm lũ cho hạ du đã góp phần rất quan trọng giảm lũ và không làm gia tăng ngập lụt cho hạ du.

Thực hiện Công điện số 24/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 1/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, để giảm ngập lụt cho hạ du và an toàn công trình trong tình huống mưa, lũ kéo dài góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ngành công thương tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn cho hạ du.

Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, nhất là công trình đang trong quá trình thi công xây dựng, tăng cường đảm bảo an toàn đối với công trình thủy điện, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Công điện này.

Cùng đó, đẩy mạnh việc kiểm tra, tự kiểm tra đối với các công trình lưới điện, hồ đập thủy điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng; sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến thiên tai sắp tới.

Chỉ đạo các chủ đập thủy điện thuộc phạm vi quản lý chuẩn bị sẵn sàng và tập trung mọi nguồn lực để khắc phục kịp thời mọi sự cố xảy ra; xây dựng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện và tổ chức diễn tập cho các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị theo phương án đã phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với các cấp thẩm quyền trong công tác ứng phó thiên tai khi có yêu cầu.

Các chủ đập thủy điện nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, ưu tiên giành dung tích phòng lũ cho hạ du đặc biệt là khi xuất hiện các tình huống bất thường; vận hành khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du; trong đó, lưu ý thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành điều tiết lũ.

Đối với những công trình thủy điện có dung tích phòng lũ mực nước hồ hiện tại đang ở mức cao (Bản Vẽ, Hố Hô, Hương Điền, Bình Điền, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, A Vương, Sông Tranh 2, Đăkđrinh...) tuyệt đối tuân thủ lệnh vận hành của cấp thẩm quyền, tổ chức theo dõi chặt chẽ sát thông tin dự báo khí tượng thủy văn, dự báo lượng nước về hồ để tăng cường phối hợp vận hành, báo cáo ngay Trưởng Ban Chỉ huy

Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời điều chỉnh chế độ điều tiết xả nước phù hợp với tình hình thủy văn thực tế, ưu tiên giành dung tích phòng lũ cho hạ du, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền khi có tình huống bất thường xảy ra.

Triển khai biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du đập; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước... và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có); chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.

Đặc biệt, rà soát, lắp đặt hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho các cơ quan chức năng theo quy định; rà soát hệ thống thông tin cảnh báo cho người dân vùng hạ du khi xả lũ, bảo đảm hoạt động ổn định trong mọi tình huống thiên tai xảy ra.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, chính quyền địa phương các cấp trong khu vực chịu ảnh hưởng của công trình; trong đó, có thông tin về điều tiết lũ, cảnh báo xả lũ tránh để thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Thông tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ sáng ngày 2/11 đến sáng sớm ngày 4/11 khu vực từ thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm; Hà Tĩnh, Quảng Trị 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.Về tình hình lũ, các sông ở Hà Tĩnh đang lên, các sông ở Quảng Trị, Thành phố Huế và Thành phố Đà Nẵng biến đổi chậm.

Dự báo lũ trên các sông ở thành phố Huế và sông Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) báo động 3; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc có khả năng lên lại và ở mức báo động 2 - báo động 3.

Theo nhận định ban đầu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 5/11, bão số 13 sẽ đi vào biển Đông; khoảng ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm ảnh hưởng từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa; bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian từ đêm ngày 6-9/11./.

