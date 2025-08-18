Môi trường

Yêu cầu thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy vào lúc 18 giờ hôm nay

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Hùng Võ
Thủy điện Hòa Bình xả lũ. (Ảnh: TTXVN)
Chiều 18/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công điện số 5633/CĐ-BNNMT về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình; trong đó lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ này vào lúc 18 giờ hôm nay.

Theo nội dung công điện nêu trên, vào hồi 7 giờ ngày 18/8, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,96m; mực nước hạ lưu 13,78m; lưu lượng về hồ 428 m3/s; tổng lưu lượng về hạ du 5.426 m3/s.

Để đảm bảo an toàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy theo thời gian trên.

Hoạt động trên thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Theo đó, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý để điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Cũng trong chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, đề nghị các địa phương chỉ đạo, đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình để phối hợp tuyên truyền.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động phù hợp.

Các địa phương báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

