Mái ấm mới cho các gia đình có người bị nhiễm chất độc hóa học ở Lào Cai

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Lào Cai đã và đang tích cực triển khai có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ nhằm góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ; lan tỏa truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Trong tháng 7/2026, nhiều gia đình con đẻ người kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam ở Lào Cai đã kịp đón niềm vui trong ngôi nhà mới được sửa sang, xây mới từ nguồn tiền hỗ trợ của Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các nguồn lực xã hội hóa khác.

Xã Khánh Yên có 25 nhà nằm trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nhiều căn nhà kiên cố thay thế những căn nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Trong số đó, có 11 nhà được xây mới hoàn toàn và 14 nhà được sửa chữa với tổng kinh phí là 1,080 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6/2026, 22/25 hộ đã hoàn thành công trình.

Những mái ấm mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn lan tỏa nghĩa tình, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn."

Gia đình anh Lục Văn Huy (thôn Bô 2) vừa hoàn thành việc sửa chữa nhà ở. Từ căn nhà xuống cấp, nay ngôi nhà đã được sửa sang khang trang nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chính phủ.

“Gia đình tiến hành thay cột nhà, sửa mái trong vòng gần 1 tháng. Đến giữa tháng 6, ngôi nhà đã có diện mạo sạch đẹp, an toàn. Từ đây, chúng tôi có thêm động lực để vươn lên, yên tâm lao động, chăm lo cho các con,” anh Huy bày tỏ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Yên Nguyễn Hữu Thiện cho biết xã đã huy động hỗ trợ từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được 2 tấn ximăng trị giá 2,8 triệu đồng. Các thôn huy động nhân công giúp đỡ.

Khánh Yên phấn đấu cơ bản 100% hộ dân hoàn thành các hạng mục và được sống trong nhà mới trước ngày 20/7.

Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai vừa tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa, được xây dựng kiên cố, trị giá gần 200 triệu đồng cho bà Vũ Thị Hường (tổ 2) - con đẻ ông Vũ Văn Hà (người ở địa phương đã tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc da cam).

Đây là căn nhà duy nhất thuộc diện được hỗ trợ của phường Lào Cai trong chương trình này.

Nhiều năm qua gia đình bà Vũ Thị Hường phải sống trong căn nhà xuống cấp, luôn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến. Thực hiện chủ trương hỗ trợ của Chính phủ, gia đình bà được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, căn nhà được thực hiện từ nguồn hỗ trợ của nhiều tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm. Trong số đó, Hội thiện nguyện gia đình trí tuệ, tình người Lào Cai hỗ trợ 130 triệu đồng; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai hỗ trợ 5 tấn ximăng trị giá khoảng 6 triệu đồng; cùng gần 100 ngày công lao động của cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố và nhân dân địa phương.

Sau thời gian triển khai xây dựng với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng, ngày 4/7 vừa qua, ngôi nhà mới đã được hoàn thành khang trang, kiên cố.

Ngôi nhà được bàn giao cho gia đình bà Hường để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, góp phần giúp gia đình ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam ở địa phương là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; đồng thời lan tỏa truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở địa phương," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lào Cai Trần Thị Thùy Dung nêu rõ.

Tranh thủ nguồn lực xã hội hóa

Nhiều căn nhà kiên cố thay thế những căn nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Thời gian qua, để thực hiện hiệu quả Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các địa phương của Lào Cai đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục, lên kế hoạch hỗ trợ thi công nhằm giảm chi phí xây dựng và sớm hoàn thiện công trình.

Theo tổng hợp từ các xã, phường, đến ngày 7/7, Lào Cai có 149/149 căn nhà đã được khởi công xây dựng và sửa chữa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong số này, 75 căn đã hoàn thành, gồm 30 căn xây mới và 45 căn sửa chữa; 74 căn đang tiếp tục thi công, gồm 70 căn xây mới và 4 căn sửa chữa.

Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành làm nhà trước ngày 25/7 để thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026), kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương đã tích cực huy động sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, dân quân và cộng đồng dân cư để hỗ trợ ngày công lao động, giúp các hộ gia đình đẩy nhanh tiến độ làm nhà.

Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự tổ chức làm nhà, các xã, phường nơi đối tượng cư trú đã phối hợp với lực lượng quân đội huy động các nguồn lực theo phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều” để tổ chức xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình được thụ hưởng chính sách, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng nhà ở và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình.

Đến nay đã có 33 hộ được hỗ trợ nhân lực trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở.Công tác vận động nguồn lực xã hội hóa cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều địa phương đã chủ động huy động thêm kinh phí, vật liệu xây dựng để hỗ trợ các hộ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng công trình và giảm bớt khó khăn cho người dân.

Điển hình, xã Yên Bình và xã Bảo Ái mỗi địa phương vận động được 5 tấn ximăng, trị giá khoảng 6 triệu đồng; xã Chiềng Ken vận động được 7 tấn ximăng; xã Dương Quỳ huy động được 8 tấn ximăng và 8 xe cát với tổng trị giá khoảng 20,4 triệu đồng.

Đặc biệt, phường Lào Cai đã huy động được 130 triệu đồng cùng 5 tấn ximăng, tổng trị giá khoảng 136 triệu đồng để hỗ trợ các hộ gia đình làm nhà; xã Tân Lĩnh huy động được gần 19,8 triệu đồng; phường Trung Tâm huy động được 3,5 triệu đồng và phường Âu Lâu huy động được 21 triệu đồng hỗ trợ các hộ thuộc diện thụ hưởng Chương trình.

Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lào Cai đối với các đối tượng chính sách.

Việc hoàn thành khởi công 100% số nhà theo kế hoạch là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương và sự chung tay của cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân an cư mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các gia đình chịu nhiều mất mát do hậu quả chiến tranh./.

Quảng Ngãi: Hoàn thành xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến trước 20/7 Tỉnh Quảng Ngãi hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc xây mới, sửa chữa nhà ở trước ngày 20/7/2026, giúp gia đình chính sách ổn định cuộc sống.

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