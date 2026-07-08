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Thổ Nhĩ Kỳ tố Israel đưa thông tin sai lệch về thương vụ tiêm kích F-35

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ thông tin của Israel về khả năng Mỹ bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và các linh kiện cho Ankara và cho rằng đây là một chiến dịch "thông tin sai lệch".

Viết Thành
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Thổ Nhĩ Kỳ tố Israel đưa thông tin sai lệch về thương vụ tiêm kích F-35
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Thổ Nhĩ Kỳ tố Israel đưa thông tin sai lệch về thương vụ tiêm kích F-35.

Hàng triệu người tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Qom.

Hai vụ nổ bom xảy ra gần khách sạn Tổng thống Pháp lưu trú.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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