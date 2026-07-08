Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận 3.000 lượt người đến khám mỗi ngày

Sau hơn 10 ngày chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai khám, chữa bệnh trên nhiều chuyên khoa, tiếp nhận hơn 3.000 lượt người dân trong ngày và liên tiếp thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Hai địa chỉ - một lựa chọn

Chị Lương Thị Huyền (29 tuổi, ở Hà Nội) mang thai lần thứ ba ở tuần thai thứ 32 (8 tháng) bất ngờ xuất hiện dấu hiệu cần cấp cứu khi đang về quê chồng.

Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến, êkíp quyết định mổ đẻ và chiếu tia plasma vết mổ can thiệp cho sản phụ.

Theo các bác sỹ, đây là trường hợp khó sinh và cần có sự can thiệp chuyên môn y khoa đúng chỉ định. Với sự phối hợp nhịp nhàng của êkíp, ca mổ diễn ra an toàn cho cả mẹ và bé.

Chỉ sau 1 ngày, chị Huyền đã hồi phục và đi lại bình thường tại phòng chăm sóc theo yêu cầu. Trong niềm vui đón thành viên mới của gia đình, chị Lương Thị Huyền cho biết do sinh sớm hơn 1 tháng so với dự kiến, lại là ca mổ đẻ lần thứ 3 nhưng chị được đội ngũ y bác sỹ bệnh viện cấp cứu kịp thời nên cả mẹ và bé đều an toàn. Chị cảm ơn êkíp bác sỹ và đội ngũ y tá rất đã tận tâm chăm sóc mẹ con chị.

Gia đình Chị Lương Thị Huyền (29 tuổi, Hà Nội) vui mừng đón thành viên mới của gia đình sau khi được mổ đẻ và chiếu tia plasma vết mổ can thiệp cho sản phụ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Trước đó, bệnh nhân nam Phạm Văn Minh (ở Ninh Bình) bị đột quỵ với các triệu chứng nói khó và yếu nửa người. Ngay khi tiếp nhận, êkíp nhanh chóng hội chẩn và can thiệp bằng kỹ thuật y học chuyên sâu. Để đánh giá khả năng điều trị tái tưới máu, êkíp chỉ định chụp cộng hưởng từ sọ não và áp dụng tiêu chuẩn bất tương xứng DWI/FLAIR trên phim cộng hưởng từ.

Kết quả xác định bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải và chỉ định điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Chỉ 25 phút sau khi nhập viện, người bệnh được truyền thuốc tiêu sợi huyết.

Sau điều trị, các triệu chứng thần kinh cải thiện rõ, khả năng vận động và ngôn ngữ tiến triển tích cực. Anh Minh đang được điều trị nội trú và có dấu hiệu hồi phục tích cực.

Là người thường xuyên đi bệnh viện với các bệnh về xương khớp và mắc ung thư trung biểu mô phúc mạc hơn 20 năm, ông Trần Văn Tuất (82 tuổi, ở Ninh Bình) đã quen với các bệnh viện tuyến tỉnh.

Khi hay tin Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khai trương, ông Tuất cùng gia đình đăng ký khám sức khỏe tổng quát với các danh mục như, xét nghiệm máu, khám tim mạch, xương khớp và chụp X-quang.

"Tôi thấy bệnh viện sạch sẽ, khang trang, trang thiết bị hiện đại. Có bệnh viện ngay tại địa phương, người dân khu vực Nam Đồng bằng sông Hồng không phải lên Hà Nội khám chữa bệnh như trước, vừa đỡ vất vả, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí," ông Tuất chia sẻ.

Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Tiến sỹ, bác sỹ Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cho biết từ ngày 26/6/2026, khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, lượng người đến khám, chữa bệnh rất đông. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.000 lượt người đến khám.

Không chỉ người dân trên địa bàn Ninh Bình, bệnh nhân ở các tỉnh lân cận lựa chọn đến khám vì khoảng cách di chuyển thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây.

Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư đầy đủ hệ thống trang thiết bị, máy móc, danh mục kỹ thuật và cơ số thuốc tương đương cơ sở Hà Nội, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động không chỉ tạo thuận lợi cho người bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm áp lực cho cơ sở chính.

Tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trở thành một cơ sở y tế hiện đại, chất lượng cao, không chỉ ngang tầm cơ sở Hà Nội mà còn hướng tới vị thế là một trong những cơ sở y tế hàng đầu của khu vực.

Đối với khu khám bệnh ngoại trú, bệnh viện dự kiến bố trí gần 100 phòng khám, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, bao gồm cả người có thẻ bảo hiểm y tế và người khám theo nhu cầu. Toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Đặc biệt, phần mềm quản lý khám, chữa bệnh được kết nối liên thông giữa hai cơ sở. Vì vậy, những người bệnh đã từng khám tại cơ sở Hà Nội khi đến cơ sở Ninh Bình sẽ được truy cập đầy đủ hồ sơ, lịch sử khám và điều trị, giúp quá trình thăm khám diễn ra nhanh chóng, chính xác và liên tục.

Bệnh viện khuyến khích người dân đăng ký khám trước thông qua ứng dụng (app) nhằm giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tình trạng quá tải vào đầu giờ. Lịch khám của các bác sỹ sẽ được cập nhật trên ứng dụng để người bệnh chủ động lựa chọn bác sỹ và thời gian khám phù hợp.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể vận hành bệnh viện theo phương châm: “Đồng bộ về hạ tầng-Hoàn chỉnh về pháp lý-Thống nhất về chuyên môn-An toàn tuyệt đối cho người bệnh."

Để vận hành cơ sở Ninh Bình, bệnh viện huy động hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động từ cơ sở Hà Nội tham gia, trong đó, có nhiều chuyên gia, bác sỹ chuyên khoa đầu ngành.

"Chúng tôi đưa những trang thiết bị hiện đại, cử các chuyên gia đầu ngành trực tiếp làm việc tại cơ sở Ninh Bình để người dân không phải đi xa mà vẫn được điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến nhất. Khi người bệnh được cứu chữa ngay tại quê nhà, giảm bớt chi phí, thời gian và áp lực chuyển tuyến, đó chính là ý nghĩa lớn nhất của mô hình này. Mục tiêu cao nhất là để ở bất cứ đâu, người dân cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn," Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám cho bệnh nhân. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn, với đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai: Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc; Tim mạch; Đột quỵ và Thần kinh; Hô hấp; Tiêu hóa-Gan mật; Thận và Lọc máu; Nội tiết-Đái tháo đường; Huyết học và Truyền máu; Ung bướu và Y học hạt nhân; Ngoại khoa; Sản phụ khoa; Nhi khoa; Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.

Để phục vụ hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai bố trí phương án đi lại thuận tiện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Hằng ngày sẽ có đoàn tàu đưa đón từ ga Hà Nội, qua ga Giáp Bát đến ga Phủ Lý và ngược lại. Đối với khối khám bệnh ngoại trú, do thời gian làm việc bắt đầu sớm để tiếp đón người bệnh, bệnh viện bố trí phương tiện đưa đón riêng nhằm bảo đảm cán bộ có mặt đúng giờ. Xe ôtô cũng được bố trí phục vụ công tác chuyên môn và hỗ trợ người bệnh khi cần thiết./.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu Những kết quả ban đầu cho thấy mô hình “Hai cơ sở là một” đang được triển khai đồng bộ, đưa dịch vụ y tế tuyến cuối đến gần người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận.