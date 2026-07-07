Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước thềm Lễ khai trương và đưa bệnh viện vào hoạt động chính thức.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các khu vực khám bệnh, cấp cứu, phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, hệ thống trang thiết bị y tế, hạ tầng kỹ thuật và công tác bố trí nhân lực, bảo đảm bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh sau khi chính thức đi vào hoạt động.

Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đội ngũ nhân lực tại cơ sở Ninh Bình đảm bảo chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề đầy đủ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi bệnh viện đi vào hoạt động. Trước mắt, cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai khoảng 300 giường bệnh, tập trung tiếp nhận người bệnh đến khám, tái khám và thực hiện phẫu thuật.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện cần xây dựng phương án khám chữa bệnh và cấp cứu cụ thể, chi tiết; mọi hoạt động tiếp nhận người bệnh phải được triển khai sớm, không để xảy ra tình trạng lúng túng hay gián đoạn. Đặc biệt, công tác đón tiếp cần được chuẩn bị chu đáo. Các khu vực phân luồng, lễ tân và tiếp đón phải bố trí đầy đủ nhân lực tại các vị trí, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ và tiếp nhận người bệnh ngay từ thời điểm đầu tiên.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện rà soát việc bố trí giường bệnh, điều kiện tiếp nhận và chăm sóc người bệnh và tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án vận hành, bảo đảm mọi quy trình được thực hiện an toàn, thông suốt, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu của một bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối./.

Cơ chế đặc thù đưa 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được chuyển trực tiếp người bệnh giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình; được chuyển mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.