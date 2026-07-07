Đẩy nhanh tiến độ dự án Bệnh viện Sản Nhi Đắk Lắk để phục vụ nhân dân

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) với tổng mức đầu tư hơn 753 tỷ đồng được khởi công tháng 3/2023 và theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 nhưng đến nay, dự án vẫn chưa “về đích."

Đây là công trình y tế trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong khám, chữa bệnh chuyên sâu cho phụ nữ và trẻ em.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, mua sắm thiết bị y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng liên tục chỉ đạo và yêu cầu công trình phải hoàn thành trước ngày 30/9/2025. Sau đó, chủ đầu tư tiếp tục cam kết hoàn thành toàn bộ công trình, bàn giao cho bệnh viện trước ngày 30/4/2026 và đưa vào hoạt động từ đầu tháng 6/2026. Tuy nhiên, qua các mốc thời gian trên dự án vẫn chưa hoàn thành và hiện còn gặp vướng mắc.

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ hai (ngày 2/7), Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chất vấn chủ đầu tư dự án về các vấn đề liên quan, nhất là tiến độ công trình khi nhiều lần chưa thực hiện đúng cam kết.

Theo đại biểu Tạ Thị Thu Hương, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, qua khảo sát thực tế của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 10/6/2026 cho thấy, một số hạng mục của dự án vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ đã cam kết, dẫn đến việc chưa thể bàn giao và đưa bệnh viện vào hoạt động. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công mà còn tác động trực tiếp tới nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh. Do đó, đề nghị chủ đầu tư làm rõ các vấn đề như, nguyên nhân chậm tiến độ, giải pháp trong thời gian tới và dự kiến thời gian hoàn thành dự án…

Trả lời chất vấn nội dung trên, ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, cho biết dự án được chia thành 7 gói thầu với 3 gói thầu xây lắp, 2 gói thầu thiết bị và các gói thầu hạ tầng, cây xanh.

Đến nay, phần xây dựng công trình hoàn thành và đang bàn giao cho bệnh viện tiếp nhận. Riêng phần thiết bị y tế, dự án có 88 danh mục thiết bị y tế nhưng đến nay chủ đầu tư và bệnh viện mới thống nhất được cấu hình của 65/88 danh mục thiết bị y tế và dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 10/7. Đối với 23 danh mục thiết bị còn lại, hai đơn vị vẫn chưa thống nhất được cấu hình kỹ thuật nên chưa triển khai các thủ tục đấu thầu.

Đại diện chủ đầu tư dự án cũng thừa nhận công tác điều hành, quản lý dự án chưa quyết liệt trong việc xử lý các nhà thầu chậm thi công dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Đồng thời, cam kết sẽ hoàn thành dự án và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Sau phần trả lời chất vấn của đại diện chủ đầu tư, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây không phải là lần đầu đại diện chủ đầu tư hứa mà không thực hiện được và hiện nay tiếp tục cam kết hoàn thành trong năm 2026. Do đó, yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát chặt chẽ việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư dự án trước đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri.

Cũng theo bà Cao Thị Hòa An, thực tế trong triển khai dự án, chủ đầu tư chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện và chưa xử lý dứt điểm các đơn vị nhà thầu vi phạm, làm ảnh hưởng đến tiến độ của công trình. Do đó, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sở Y tế phối hợp chặt với chủ đầu tư hỗ trợ về công tác mua sắm thiết bị y tế để dự án đảm bảo điều kiện theo quy định và sớm bàn giao, đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân./.

Phê duyệt Đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đạt chuẩn Đông Nam Á Theo mục tiêu đặt ra, xây dựng Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế theo mô hình "Trường-Viện" thành bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, đạt chuẩn bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á năm 2030.