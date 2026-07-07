Đề xuất bảo hiểm y tế mở rộng chi trả chụp PET/CT, xét nghiệm một số loại ung thư

Bộ Y tế đang xây dựng, lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc xây dựng danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế và hướng dẫn thanh toán chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo tờ trình của Bộ Y tế, dự thảo được xây dựng nhằm triển khai Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2024, đồng thời khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BYT và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Dự thảo được xây dựng trên nguyên tắc người bệnh được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cần thiết nhằm đáp ứng cho việc cấp cứu, chẩn đoán, điều trị bệnh, phục hồi chức năng, theo thực tiễn yêu cầu chuyên môn.

Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất mở rộng điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế đối với nhiều dịch vụ kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, ung bướu và xét nghiệm.

Đối với kỹ thuật chụp PET/CT (phương pháp có giá trị cao trong phát hiện, đánh giá giai đoạn và theo dõi điều trị ung thư) dự thảo đề xuất mở rộng thanh toán chụp PET/CT trong trường hợp đánh giá đáp ứng điều trị đối với người bệnh ung thư phổi không phải tế bào nhỏ và ung thư thực quản.

Hiện nay, bảo hiểm y tế mới thanh toán chỉ định này đối với một số bệnh như ung thư hạ họng, thanh quản, ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Đối với người mắc u lympho Hodgkin và u lympho không Hodgkin, dự thảo bổ sung chỉ định thanh toán chụp PET/CT để theo dõi sau điều trị.

Theo đề xuất, người bệnh có thể được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tối đa 4 lần trong 24 tháng đầu kể từ thời điểm phát hiện bệnh. Ngoài ra, danh mục vẫn giữ nguyên các chỉ định đang được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định hiện hành.

Theo đó, người bệnh thuộc các nhóm ung thư như: ung thư phổi không phải tế bào nhỏ, ung thư thực quản, dạ dày, đại trực tràng, vú, cổ tử cung, các ung thư vùng đầu- cổ, lymphoma, tuyến giáp, tuyến tiền liệt, buồng trứng, đường mật, tinh hoàn, khoang miệng, ung thư tế bào hắc tố... vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tối đa một lần trong vòng 12 tháng theo điều kiện quy định.

Hiện nay chi phí chụp PET/CT hiện khá cao, dao động khoảng 20-25 triệu đồng mỗi lần. Việc mở rộng phạm vi thanh toán sẽ góp phần giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Ngoài chụp PET/CT, dự thảo cũng đề xuất mở rộng điều kiện thanh toán đối với nhiều xét nghiệm chỉ điểm khối u. Trong đó, xét nghiệm CA 19-9 được bổ sung chỉ định thanh toán cho người mắc ung thư đại trực tràng và ung thư gan, ngoài các bệnh lý ung thư tụy và đường mật như quy định hiện hành.

Đối với cơ quan, bộ phận cơ thể có tính chất đối xứng hai bên, nếu có chỉ định phẫu thuật/sinh thiết cả hai bên thì được tính và thanh toán là 2 lần xét nghiệm/2 mẫu bệnh phẩm độc lập, đồng thời dự thảo cũng bổ sung điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế đối với nhiều kỹ thuật xét nghiệm hiện đại chưa được quy định cụ thể trước đây.

Theo Bộ Y tế, việc mở rộng phạm vi thanh toán sẽ giúp người bệnh tiếp cận sớm hơn với các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện đại ngay tại cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời giảm chi phí phải tự chi trả, tạo điều kiện để các bệnh viện phát triển chuyên môn kỹ thuật nhưng vẫn bảo đảm sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế./.

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