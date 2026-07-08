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Phát hiện gần 68.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng

Theo Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm (tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025).

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Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 6 tháng đầu năm vẫn diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, sức khỏe và lòng tin của nhân dân.

Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo sáng 7/7/2026.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia cho thấy, 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm (tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chống buôn lậu và gian lận thương mại #Phát hiện và xử lý vi phạm #Tình hình hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ #Ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe cộng đồng #Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026
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