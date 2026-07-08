Hà Nội tạm cấm ôtô tải, xe khách trên nhiều tuyến phố trung tâm ngày 9-10/7

Từ 7h đến 22h30 ngày 9/7 và từ 7h đến 19h ngày 10/7, Công an thành phố tạm cấm xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Từ 20h đến 23h ngày 9/7, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Bên cạnh đó, từ 7h đến 22h30 ngày 9/7 và từ 7h đến 19h ngày 10/7, Công an thành phố tạm cấm xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ); đồng thời hạn chế xe ôtô cá nhân và xe môtô lưu thông trên các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt phù hợp với phương án phân luồng. Đồng thời, yêu cầu người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp./.