Những tuyến cao tốc nào được đề xuất bổ sung, điều chỉnh trong quy hoạch?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung, điều chỉnh đầu tư nhiều tuyến cao tốc mới nhằm kết nối giữa các địa phương, liên vùng.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung tuyến Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km, từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La. Tuyến được quy hoạch quy mô 4 làn xe, dự kiến đầu tư sau năm 2030.

Với tuyến cao tốc Vành đai trung du phía Bắc (Tân Thanh-Lạng Sơn-Thái Nguyên-Tuyên Quang-Lào Cai-Sơn La) có chiều dài khoảng 378km, trong đó đoạn Lạng Sơn-Thái Nguyên được đề xuất ưu tiên đầu tư trước năm 2030 nhằm sớm phát huy hiệu quả kết nối.

Hai tuyến đường vành đai tại khu vực miền núi phía Bắc này sẽ kết nối nhiều cửa khẩu quốc tế và chia sẻ lưu lượng với các tuyến hiện hữu, qua đó thúc đẩy phát triển logistics, khu công nghiệp, du lịch và trung chuyển hàng hóa.

Tuyến cao tốc Hà Tĩnh-Cầu Treo với chiều dài khoảng 85km, kết nối cao tốc Bắc-Nam phía Đông với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo hướng song hành Quốc lộ 8 cũng được Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung vào trong quy hoạch. Tuyến Huế-A Lưới dài khoảng 45km được định hướng kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Tuyến cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa-Bu Prăng dài khoảng 141km được bổ sung vào quy hoạch nhằm kết nối Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài ra, Cục Đường bộ cũng đề xuất điều chỉnh tiến trình đầu tư đoạn Ngọc Hồi-Gia Nghĩa thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây; Vũng Áng-Cha Lo, Bảo Hà-Lai Châu, Phú Yên-Đắk Lắk đoạn Phú Yên-Buôn Hồ và Nha Trang-Liên Khương, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Tiền Giang-Bến Tre-Trà Vinh-Sóc Trăng-Cà Mau được ưu tiên đầu tư trước năm 2030.

Riêng tuyến cao tốc Vành đai 5-Hạ Long thuộc tuyến Nội Bài-Bắc Ninh-Hạ Long được đề xuất giãn tiến độ từ đầu tư trước năm 2030 sang sau năm 2030 để ưu tiên nguồn lực cho các dự án cấp thiết hơn.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh việc bổ sung, điều chỉnh tiến trình đầu tư các tuyến cao tốc nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải dự báo tăng mạnh trong những thập niên tới, đồng thời mở rộng dư địa phát triển các vùng động lực mới, nâng cao năng lực kết nối giữa các trung tâm kinh tế, cửa khẩu, cảng biển và khu công nghiệp./.

Đến năm 2050, Việt Nam có 43 tuyến đường cao tốc, chiều dài gần 9.000km Bộ Xây dựng xác định lộ trình thực hiện quy hoạch từng đoạn tuyến cao tốc, quốc lộ cho các giai đoạn tới được xác định trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, khả năng cân đối nguồn lực.