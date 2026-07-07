Thanh Hóa: Đưa chuyển đổi số vào từng buổi sinh hoạt chi bộ

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các đảng bộ xã trên địa bàn Thanh Hóa từng bước đưa chuyển đổi số vào sinh hoạt chi bộ ở các thôn.

Từ những buổi sinh hoạt vốn gắn với sổ sách, giấy tờ, nhiều chi bộ đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý và triển khai nghị quyết.

Bí thư chi bộ - hạt nhân dẫn dắt chuyển đổi số ở cơ sở

Sau khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, anh Lưu Văn Tỵ, người có nhiều năm công tác tại Ủy ban Nhân dân xã trước đây và am hiểu công nghệ thông tin, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Phong Ý, xã Cẩm Thủy.

Với 57 đảng viên, phần lớn đều đã cao tuổi, điều anh trăn trở nhất là làm sao để chuyển đổi số thực sự đi vào sinh hoạt chi bộ.

Theo anh, muốn chuyển đổi số thành công phải bắt đầu từ việc giúp mỗi đảng viên vượt qua tâm lý e ngại công nghệ, từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường số.

Không nóng vội, anh Tỵ lựa chọn cách làm gần gũi, lấy phương châm "cầm tay chỉ việc", người biết hướng dẫn người chưa biết. Ngoài giờ làm việc, anh trực tiếp hỗ trợ đảng viên cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Nhiều trường hợp còn đến tận nhà để hướng dẫn. Sự kiên trì ấy đã từng bước thu hẹp khoảng cách giữa người cao tuổi với công nghệ.

Đến nay, hơn 90% đảng viên trong chi bộ đã sử dụng thành thạo điện thoại thông minh và các ứng dụng phục vụ sinh hoạt Đảng. Việc nhận tài liệu, nghiên cứu nghị quyết, điểm danh, nộp đảng phí và tiếp nhận thông báo đều được thực hiện trên môi trường số.

Theo anh Lưu Văn Tỵ, những ngày đầu triển khai gặp không ít khó khăn khi nhiều đảng viên lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, còn e ngại vì sợ thao tác sai. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn thường xuyên của cấp ủy và các đảng viên trẻ, đến nay, việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã đi vào nền nếp. Đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu trước mỗi kỳ sinh hoạt, trong khi cấp ủy cũng thuận lợi hơn trong quản lý, điều hành.

"Chuyển đổi số không chỉ giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian mà còn góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn," anh Tỵ chia sẻ.

Sự thay đổi ấy được cảm nhận rõ từ chính những đảng viên cao tuổi. Ông Chu Văn Cẩn, đảng viên Chi bộ thôn Phong Ý cho biết trước đây ông từng nghĩ mình khó theo kịp công nghệ nhưng nhờ được hướng dẫn tận tình, nay ông đã có thể sử dụng điện thoại thông minh để đọc nghị quyết, nghiên cứu tài liệu và nộp đảng phí trực tuyến.

Theo ông, chuyển đổi số giúp đảng viên tiếp cận thông tin nhanh hơn, chủ động hơn trong nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chi bộ.

Theo ông Trần Đức Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Thủy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô các chi bộ lớn hơn, số lượng đảng viên tăng lên, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và quản lý. Vì vậy, Đảng ủy xã xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy, phương thức điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Việc ngày càng nhiều đảng viên, kể cả đảng viên cao tuổi, làm chủ các nền tảng số là minh chứng cho sự chuyển biến về nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Đưa sinh hoạt chi bộ lên môi trường số

Sau khi sắp xếp thôn, Chi bộ thôn Vĩnh Thành 4, xã Vĩnh Lộc có 183 đảng viên, trở thành một trong những chi bộ đông đảng viên của địa phương.

Nếu trước đây, mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy phải chuẩn bị hàng trăm bộ tài liệu, danh sách điểm danh và thu đảng phí bằng tiền mặt thì nay, với Sổ tay đảng viên điện tử, hầu hết các công việc đều được thực hiện trên môi trường số.

Đảng viên có thể nhận tài liệu, nghiên cứu nghị quyết, điểm danh, đăng ký vắng mặt và nộp đảng phí ngay trên điện thoại thông minh. Chuyển đổi số không chỉ giảm đáng kể công việc hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ theo hướng khoa học, minh bạch và hiệu quả.

Ở tuổi ngoài 80, ông Lê Thanh Thủy, đảng viên Chi bộ Vĩnh Thành 4, xã Vĩnh Lộc, là minh chứng cho sự lan tỏa của chuyển đổi số trong công tác Đảng. Từ chỗ e ngại công nghệ, nay ông đã sử dụng thành thạo Sổ tay đảng viên điện tử để nghiên cứu tài liệu, nhận thông báo, điểm danh và nộp đảng phí trực tuyến.

Theo ông, việc ứng dụng công nghệ giúp đảng viên chủ động tiếp cận thông tin, chuẩn bị ý kiến trước mỗi kỳ sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận. Tuy nhiên, ông cũng mong hệ thống tiếp tục được hoàn thiện, hạ tầng mạng ổn định hơn và tăng cường hướng dẫn để đảng viên lớn tuổi sử dụng thành thạo các nền tảng số.

Sau khi được hướng dẫn, hầu hết các đảng viên lớn tuổi đều sử dụng thành thạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của chi bộ thôn Vĩnh Thành 4, xã Vĩnh Lộc. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Theo bà Phạm Thị Ánh, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Thành 4, từ khi đưa Sổ tay đảng viên điện tử vào sử dụng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt. Tài liệu, nghị quyết được gửi đến đảng viên kịp thời, các buổi sinh hoạt đi vào trọng tâm, việc thu, nộp đảng phí được thực hiện công khai, minh bạch. Dù ban đầu còn một số đảng viên lớn tuổi bỡ ngỡ, nhưng với sự hướng dẫn của cấp ủy, hầu hết đều đã sử dụng thành thạo và đánh giá cao hiệu quả của ứng dụng.

Xác định chuyển đổi số là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đưa hoạt động của các tổ chức đảng lên môi trường số.

Đến nay, 95,9% đảng viên đã cài đặt, kích hoạt Sổ tay đảng viên điện tử; 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng và 100% đảng viên thuộc diện thực hiện đã nộp đảng phí trực tuyến.

Theo bà Lưu Thị Thương, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý. Khi mỗi cán bộ, đảng viên làm chủ nền tảng số, tổ chức đảng sẽ hoạt động ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong giai đoạn mới.

Chuyển đổi số trong Đảng từ thí điểm 4 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về thí điểm 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, Đảng ủy xã Cẩm Tân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, xác định chuyển đổi số là khâu đột phá nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên và cải cách hành chính trong Đảng.

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo, Đảng ủy xã tổ chức quán triệt, tập huấn cho cán bộ, đảng viên; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp với thực tiễn địa phương. Công tác chuẩn hóa dữ liệu cũng được triển khai quyết liệt, tạo nền tảng để thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số.

Hai hội nghị tập huấn với 958 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, đạt hơn 93% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thành thạo quy trình xử lý hồ sơ điện tử, chuyển sinh hoạt Đảng, lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú và thu, nộp đảng phí trực tuyến.

Bí thư chi bộ thôn Vĩnh Thành 4, xã Vĩnh Lộc Phạm Thị Ánh tận tình hướng dẫn các đảng viên trong thôn sử dụng thành thạo các thao tác trên app Sổ tay đảng viên điện tử. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Đến nay, toàn bộ dữ liệu của 24 tổ chức đảng và hơn 1.000 đảng viên đã được rà soát, chuẩn hóa trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Hơn 90% đảng viên đã kích hoạt tài khoản và sử dụng các nền tảng số.

Việc thu, nộp đảng phí điện tử được triển khai tại 24 tổ chức đảng với 955 đảng viên tham gia, đạt 100% số đảng viên thuộc diện thực hiện; hệ thống ghi nhận 1.990 giao dịch với tổng số tiền hơn 90,9 triệu đồng, bảo đảm công khai, minh bạch và giảm đáng kể thời gian, chi phí so với phương thức truyền thống.

Ba thủ tục còn lại gồm chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú cũng đã sẵn sàng triển khai khi phát sinh hồ sơ.

Theo ông Trần Đại Huyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Tân, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô các chi bộ lớn hơn, số lượng đảng viên tăng lên, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và điều hành. Vì vậy, Đảng ủy xã xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy, phương thức làm việc của cả hệ thống chính trị.

Khi các nền tảng số được vận hành đồng bộ, từ quản lý đảng viên, điều hành sinh hoạt chi bộ đến giải quyết thủ tục hành chính, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo được nâng lên, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên làm việc khoa học, minh bạch và chủ động hơn.

Những kết quả bước đầu cho thấy việc thí điểm 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử đã tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, từng bước hình thành tư duy số và phương thức làm việc số trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng tổ chức đảng ngày càng hiện đại, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Từ những buổi sinh hoạt chi bộ trên môi trường số, những bí thư chi bộ tận tụy "cầm tay chỉ việc" đến việc thí điểm các thủ tục hành chính của Đảng trên nền tảng điện tử, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở các xã Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc và Cẩm Tân đang tạo nên những chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động.

Chuyển đổi số không chỉ đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả quản lý đảng viên, mà còn từng bước hình thành tác phong làm việc hiện đại, minh bạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trong giai đoạn mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.../.

Tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên Bộ Chính trị yêu cầu chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị và tổ chức thực hiện; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

