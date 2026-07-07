Bộ Xây dựng: Vẫn còn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê

Dù thị trường bất động sản có xu hướng phục hồi, nguồn cung được cải thiện, tuy nhiên, phía Bộ Xây dựng cho rằng cơ cấu nguồn cung chưa thực sự phù hợp với nhu cầu của thị trường, vẫn còn thiếu nguồn cung ở phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 96 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 27.636 căn, 14 địa phương (gồm: thành phố Hải Phòng, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau) có khả năng hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu được giao; 27 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Lũy kế đến nay, cả nước có 866 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 757.338 căn, tổng mức đầu tư khoảng 605.870 tỷ đồng. Trong đó, 289 dự án hoàn thành, quy mô 197.279 căn; 261 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 254.816 căn; 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 305.243 căn.

Đối với thị trường bất động sản, trong 6 tháng đầu năm đang có những tín hiệu tích cực. Về lượng giao dịch bất động sản trên thị trường thứ cấp trong quý II/2026 có xu hướng giảm nhẹ so với quý I/2026; giá chung cư tại các địa phương cơ bản ổn định so với quý trước và tiếp tục neo ở mức cao.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào vận hành hệ thống thông tin, sinh mã định danh điện tử bất động sản toàn quốc.

Đánh giá thị trường bất động sản có xu hướng phục hồi, nguồn cung được cải thiện, tuy nhiên, phía Bộ Xây dựng cho rằng cơ cấu nguồn cung chưa thực sự phù hợp với nhu cầu của thị trường, vẫn còn thiếu nguồn cung ở phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; mặt bằng lãi suất cho vay neo cao khiến cho tính thanh khoản của thị trường bị suy giảm; việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội một số địa phương có nguy cơ không đạt được chỉ tiêu vào cuối năm.

Triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm nay, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ xe điện.

Cùng với việc tiếp tục phối hợp, kiểm tra, đôn đốc địa phương trong việc thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ tại các địa phương, Bộ Xây dựng sẽ vận hành, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững./.

Nhà ở cho thuê: Định hình giá bất động sản trở nên phù hợp, bền vững Nhà ở cho thuê nếu gia tăng nguồn cung ra thị trường không chỉ là một giải pháp an sinh xã hội, mà còn là một mô hình phát triển và đầu tư bền vững, góp phần giảm áp lực về nhà ở thành phố.