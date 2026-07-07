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Đề nghị gia hạn chủ trương đầu tư dự án sau phản ánh khu dân cư 3 không của TTXVN

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao UBND phường Đồng Hới chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người dân.

Thanh Thủy
Dù hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ nhưng đã có 78 lô đất tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) được đưa ra đấu giá, trong đó 66 lô đấu giá thành công. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Dù hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ nhưng đã có 78 lô đất tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) được đưa ra đấu giá, trong đó 66 lô đấu giá thành công. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 7/7, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam qua bài viết “Khu dân cư 3 không giữa lòng đô thị”, đơn vị đang triển khai các thủ tục đề nghị gia hạn chủ trương đầu tư dự án, đồng thời đề xuất bố trí thêm nguồn vốn để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã có văn bản đề nghị đơn vị tư vấn rà soát, lập lại dự toán, xác định mức chênh lệch tổng mức đầu tư so với thời điểm phê duyệt ban đầu.

Trên cơ sở đó, Ban sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét gia hạn thời gian thực hiện, điều chỉnh chủ trương và tổng mức đầu tư dự án, làm cơ sở bố trí nguồn vốn để hoàn thành các hạng mục còn lại.

Liên quan đến khoản tiền tạm ứng hơn 2,1 tỷ đồng, Ban đã 5 lần gửi văn bản yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Tiến hoàn trả nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa có phản hồi.

Để xử lý dứt điểm vụ việc, Ban đã làm việc với đơn vị tư vấn pháp lý, đồng thời nộp đơn khởi kiện “về việc đòi lại tài sản” đến Tòa án Nhân dân khu vực 1- tỉnh Quảng Trị nhằm thu hồi khoản tiền tạm ứng và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, thời gian nhà thầu chậm trả theo quy định là 2,7 năm, tính theo lãi suất 10%/năm. Như vậy, tổng số tiền cả gốc và lãi mà nhà thầu phải trả là hơn 2,7 tỷ đồng.

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Theo phản ánh của người dân, việc dự án chậm tiến độ trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân cũng như ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện hạ tầng đô thị. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Trước đó, như Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại Tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là Tổ dân phố 10, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) được phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 16/1/2019, do Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Tiến là đơn vị thi công.

Theo thiết kế, dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống điện, cấp thoát nước và giao thông. Tổng giá trị hợp đồng hơn 17,4 tỷ đồng; giá trị đã nghiệm thu hơn 11,8 tỷ đồng, đạt khoảng 68% khối lượng; giá trị tạm ứng chưa thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2020 và điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2024. Đến tháng 3/2024, dự án mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và cũng từ đó đến nay, nhà thầu đã tạm dừng thi công khi nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Hiện, dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng nhiều hạng mục hạ tầng như giao thông, cấp thoát nước, điện, nước vẫn chưa hoàn thiện.

Dù hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ nhưng đã có 78 lô đất tại khu vực này được chủ đầu tư đưa ra đấu giá, trong đó 66 lô đấu giá thành công. Sau khi trúng đấu giá, các hộ dân đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các khoản lệ phí liên quan.

Tuy nhiên đến nay, nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa được hoàn thiện, bàn giao theo cam kết ban đầu khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn như: thiếu điện, nước sinh hoạt, nắp hố ga và hệ thống giao thông, thoát nước chưa được hoàn thiện.

Ngay sau phản ánh của TTXVN, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản số 3977/VP-CTXD về việc giao cho Ủy ban Nhân dân phường Đồng Hới chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam. Trên cơ sở đó có phương án xử lý dứt điểm, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Trị #Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Đồng Hới #TTXVN Quảng Trị
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