Đắk Lắk: Khắc phục tình trạng mất nắp hố ga sau phản ánh của TTXVN

Sau phản ánh của TTXVN liên quan đến tình trạng hàng trăm nắp hố ga trên vỉa hè các tuyến đường thuộc khu dân cư phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) bị mất cắp tạo thành các “bẫy” vô cùng nguy hiểm cho người đi đường, Ủy ban Nhân dân phường đã khẩn trương lập dự án khắc phục tình trạng này.

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành việc lắp đặt lại nắp hố ga trên các tuyến đường.

Theo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (là đơn vị thi công Dự án khắc phục nắp hố ga bị mất trên đường Trần Hào và khu vực lân cận), sau khi chủ đầu tư dự án là Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến triển khai, đơn vị đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để thi công lắp đặt hơn 100 nắp hố ga bị mất tại 4 tuyến đường: Trần Hào, An Dương Vương, Lý Nam Đế, Trần Nhân Tông.

Các nắp hố ga mới được làm bằng bê tông tính năng cao, khả năng chịu tải lớn, bề mặt phủ granito, kích thước mỗi nắp 900 x 900mm (viền bao), nắp tròn bên trong có đường kính 650 mm.

Đến sáng 29/5, đơn vị thi công đã hoàn thành việc lắp đặt, vệ sinh môi trường tại khu vực thi công, đảm bảo đường thông, hè thoáng, an toàn cho phương tiện và người đi đường cũng như người đi bộ trên vỉa hè.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến, giải pháp lắp đặt lại nắp hố ga mới bằng vật liệu bê tông tính năng cao thay thế cho nắp hố ga cũ làm bằng chất liệu gang bị mất cắp không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân mà còn hạn chế tình trạng trộm cắp tái diễn; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng đô thị ven biển.

Cùng với việc khắc phục tình trạng mất nắp hố ga, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm tra các tuyến đường ven biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản công.

Hành vi tháo dỡ, chiếm đoạt nắp hố ga không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn trực tiếp đe dọa an toàn cho người tham gia giao thông.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao ý thức, kịp thời thông tin khi phát hiện các hành vi nghi vấn để phối hợp ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Sau khi TTXVN có bài viết về tình trạng mất nắp hố ga tại phường Bình Kiến, nhiều người dân tiếp tục phản ánh về tình trạng này cũng xảy ra trên tuyến đường Đào Duy Tùng (phường Tuy Hòa).

Qua ghi nhận thực tế vào sáng 29/5, hàng chục nắp hố ga trên tuyến đường này đã bị mất cắp, miệng hố lộ thiên, bên dưới là các hố sâu, tù đọng nước thải.

Nhiều miệng hố không có rào chắn, một số miệng hố khác được người dân che chắn sơ sài bằng cành cây. Tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm mà còn mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa cho biết, lãnh đạo địa phương đã nắm được thông tin này và chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát, thống kê số liệu để tham mưu lập phương án lặp đặt lại các nắp hố ga đã bị mất cắp, đảm bảo an toàn cho người dân./.

Đắk Lắk: Hàng loạt hố ga mất nắp, vỉa hè thành “bẫy” người đi đường Chỉ một đoạn ngắn trên vỉa hè tuyến đường Trần Hào (phường Bình Kiến) với chiều dài khoảng 500m đã có gần 20 nắp hố ga bị mất, gây nguy hiểm cho người đi đường.

​

​