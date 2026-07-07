Gia Lai tạm giữ hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc

Sáng 7/7, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03)- Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng phường Quy Nhơn kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn, phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được lưu chứa trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ sở được kiểm tra là Hộ kinh doanh T.L.Y.N (địa chỉ tại 944/40 Trần Hưng Đạo, tổ 9, khu phố 57, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cấp ngày 7/5/2026, hộ kinh doanh đăng ký các ngành nghề gồm bán buôn thực phẩm (thịt và mỡ), chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có hơn 2.000 kg mỡ và da động vật đang được tập kết tại nhà. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu trên.

Ghi nhận tại hiện trường của phóng viên TTXVN, khu vực chế biến, bảo quản nguyên liệu không bảo đảm điều kiện vệ sinh; nhiều bao bì lớn chứa mỡ, da động vật được giữa sàn nhà cáu bẩn ngay trong khu vực sản xuất. Xen lẫn trong các bì lớn chứa da, mỡ động vật còn có 16 can nhựa loại 20 lít đựng chất lỏng nghi là dầu được sản xuất từ mỡ và da động vật.

Đặc biệt, khu vực phía sau căn nhà là nơi nghi để thực hiện sản xuất, chế biến các sản phẩm từ mỡ, da động vật. Tại khu vực này, có hai chảo lớn, một máy ép nghi dùng để ép lấy mỡ nước và ba thùng phuy nhựa lớn dùng để chứa, chưng cất dầu.

Nền nhà bám nhiều dầu mỡ, cặn bẩn; khu vực chế biến ẩm thấp, các dụng cụ và nguyên liệu được bố trí lẫn trong không gian sản xuất, không bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo đánh giá ban đầu của lực lượng chức năng, các điều kiện này không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định.



Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số mỡ và da động vật để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục làm rõ nguồn gốc số nguyên liệu và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý./.

Khởi tố đối tượng sản xuất, bán thực phẩm không rõ nguồn gốc quy mô lớn Người tiêu dùng nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình; lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc, nhãn mác và hạn sử dụng trước khi mua và sử dụng sản phẩm.