Lạng Sơn: Triệt phá chuyên án tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức

Ngày 7/7, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội “tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng thuộc Ban Quản lý di tích đền Công Đồng Bắc Lệ (xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng để chia nhau.

Trong số các đối tượng, có Phùng Văn Quang (sinh năm 1979, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, Trưởng Ban Quản lý đền từ tháng 9/2025 đến nay) và Trương Xuân Hữu (sinh năm 1983, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, nguyên Trưởng ban Quản lý đền).

Quá trình điều tra xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban Quản lý di tích lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, đã bàn bạc, thống nhất về việc gom tiền cung tiến từ trên các bàn thờ, cung đền, không đưa vào sổ sách công đức chiếm đoạt để chia nhau.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng, thu hồi triệt để số tiền trục lợi theo quy định của pháp luật./.

Lạng Sơn: Khởi tố 3 người chiếm đoạt tiền công đức tại đền Kỳ Cùng Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh phát hiện một số đối tượng ở bộ phận thường trực tại đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chiếm đoạt tiền công đức với số lượng lớn.