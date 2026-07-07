Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng giết vợ vì mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành càphê

Ngày 7/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi) trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi “giết người” theo Điều 123, Bộ Luật hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê duyệt.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là bà Nguyễn Thị Yến (57 tuổi), vợ của đối tượng Ngọ.

Sáng 21/6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến nên người thân đã vào khu vực rẫy càphê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, người thân phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra. Từ các bằng chứng thu thập được, công an xác định đây là vụ án mạng và hung thủ gây án là Nguyễn Quốc Ngọ, chồng của nạn nhân.

Quá trình truy vết đối tượng, công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh.

Sau khi được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều 21/6, Ngọ đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của đối tượng, sáng 20/6, trong quá trình làm rẫy, giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành càphê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy lấy chiếc tuavít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật./.

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