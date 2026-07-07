Đà Nẵng: Thành lập đội chuyên trách, tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm

Chiều 7/7, tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Anh Tuấn.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, đội quy tập được thành lập gồm 54 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Lực lượng chuyên trách này đảm nhận nhiệm vụ tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên toàn địa bàn.

Việc thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ và đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng lưu ý, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thu thập, xử lý, số hóa thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong khảo sát, xác minh, thu thập thông tin và tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, kết quả thực hiện chiến dịch đến nay đã ghi nhận những nỗ lực rất lớn. Đơn vị hiện đang rà soát 144 nghĩa trang, đã rà soát hoàn thành 17 nghĩa trang và đang rà soát 12 nghĩa trang.

Về lấy mẫu sinh phẩm, đến nay, lực lượng chuyên trách đã rà soát 68.987 phần mộ, trong đó xác định chính xác 26.003 mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Khai quật 1.776 phần mộ, qua đó lấy thành công 753 mẫu hài cốt và ghi nhận 1.023 trường hợp không đủ điều kiện. Đặc biệt, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ../.