Tư duy và hành động mới về chống "giặc nội xâm" trong giai đoạn phát triển mới

Muốn đất nước phát triển nhanh và bền vững thì phải có một nền quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch và hiện đại.

Vậy nên, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hôm nay không chỉ nhằm phát hiện, xử lý sai phạm mà còn phải góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, hoàn thiện thể chế, kiểm soát quyền lực và tạo dựng môi trường trong sạch, hiệu quả để đất nước phát triển.

Năm 2026 tiếp tục ghi dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy lãnh đạo, quản lý của Đảng, trong đó có công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trước yêu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển mới, cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” vẫn quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nhưng mục tiêu không còn dừng ở xử lý vi phạm mà đã hướng tới xây dựng nền quản trị quốc gia liêm chính, minh bạch, hiện đại và khơi thông những nguồn lực đang bị ách tắc, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế cũng như bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thực tiễn cho thấy điều đó được cụ thể hóa bằng những quyết sách rất mạnh mẽ, cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trên 30 nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quốc hội và Chính phủ cũng khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành gần 300 văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới, khắc phục những sơ hở, bất cập và tháo gỡ điểm nghẽn, tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Những con số này phản ánh những điểm mới rất đáng chú ý. Đó là trọng tâm của cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” đang được đặt vào hoàn thiện thể chế, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ xử lý vụ việc sang hoàn thiện thể chế; từ rà soát thống kê sang xử lý dứt điểm; từ thu hồi tài sản ở khâu cuối sang giám sát bằng dữ liệu.”

Điều đó cũng cho thấy lý do vì sao công tác nội chính hiện nay ngày càng gắn chặt với đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, với chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Vai trò ấy thể hiện rất rõ qua việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài đã nhiều năm.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài; trong đó đã xử lý xong 1.531 dự án.

Đồng thời, cả nước xác định có 30.595 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đã đưa 14.992 cơ sở trở lại khai thác, sử dụng. Và nếu trước đây, chống tham nhũng chủ yếu nhằm ngăn thất thoát thì hiện nay, chống lãng phí, xử lý các dự án đình trệ, giải quyết tài sản công bị bỏ không đã trở thành một yêu cầu phát triển cấp bách.

Những nguồn lực lớn để phát triển đất nước dứt khoát không thể để bị “đóng băng” vì cơ chế, vì sự chậm trễ hay bị phân bổ sai bởi lý do nào đó. Chính vì vậy, việc Đảng yêu cầu quyết tâm hoàn thành trong năm 2026 xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng cùng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và người phải chịu trách nhiệm tháo gỡ, chính là một chủ trương nhằm trả lại nguồn lực cho nền kinh tế, khơi thông động lực phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

Xử lý nghiêm minh vi phạm cũng chính là điều kiện tiên quyết để giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi 799,4 tỷ đồng và 31ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể, 1.192 cá nhân, đồng thời chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.985 vụ án với 4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án với 4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án với 4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế và chức vụ.

Trọng tâm của công tác nội chính cũng đang dịch chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc. Phòng ngừa không còn chỉ là tuyên truyền, giáo dục hay hoàn thiện quy định nội bộ, mà được đặt trên nền tảng của kiểm soát quyền lực, chuyển đổi số và quản trị bằng dữ liệu.

Việc giám sát thực hiện 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ, được triển khai ngay từ cơ sở.

Các cơ sở dữ liệu quốc gia được yêu cầu kết nối, liên thông để phục vụ giám sát. Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Mới đây, tại Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ: “Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội; không vì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà làm cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.”

Đó chính là tư duy đặt công tác nội chính trong quan hệ hữu cơ với phát triển, vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám vì lợi ích chung.

Tinh thần ấy cũng lý giải vì sao Ban Chỉ đạo yêu cầu tổng rà soát hệ thống pháp luật để nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trọng tâm là sửa đổi những luật quan trọng như Luật Đất đai và xây dựng.

Một nền quản trị hiện đại không chỉ xử lý người vi phạm mà còn phải bịt kín những kẽ hở khiến vi phạm có thể xảy ra, không chỉ thu hồi tài sản sau khi thất thoát mà còn phải giữ cho nguồn lực không bị thất thoát ngay từ đầu, không chỉ nghiêm trị cái sai mà còn phải bảo vệ cái đúng, khuyến khích đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Và đây cũng chính là yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới, là thước đo bản lĩnh, tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của Đảng./.

Phát huy vai trò “gác gôn” trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng Đến cuối năm, Ban Nội chính cần tập trung nghiên cứu đối với các đề án, văn bản quan trọng, nhất là những nội dung lớn, còn ý kiến khác nhau trong các dự án luật trình Quốc hội xem xét.

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