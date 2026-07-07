Xác minh địa điểm chôn cất liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (mùng 1, mùng 2 Tết Mậu Thân).

Theo nhiều tài liệu lịch sử và các nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, có thể có 2 rãnh mộ tập thể tại khu vực đầu phía Tây của sân bay Tân Sơn Nhất, an táng nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh lịch sử này.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968; các cựu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh từng hoạt động tại khu vực sân bay; thân nhân liệt sỹ, người dân địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước; cá nhân còn lưu giữ tài liệu, nhật ký, bản đồ, hình ảnh hoặc ký ức liên quan đến việc chôn cất các liệt sỹ sau trận đánh, chia sẻ thông tin với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin, dù rất nhỏ, đều được trân trọng tiếp nhận, kiểm chứng và bảo mật theo quy định.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng mỗi ký ức, mỗi bức ảnh, tấm bản đồ, dòng ghi chép hay một câu chuyện được lưu giữ đều có thể là manh mối quý giá giúp xác định vị trí các rãnh mộ, đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình và đồng đội.

Mọi thông tin xin liên hệ với Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74-Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0988.115.272; Zalo: 0988.115.272; Gmail: phuongthao201213@gmail.com.

Cùng ngày, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh), có người anh trai là liệt sỹ Huỳnh Văn Quên, trùng tên với liệt sỹ vừa được tìm thấy hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Việc lấy mẫu được triển khai khẩn trương nhằm phục vụ công tác giám định ADN, đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trong thời gian sớm nhất.

Đây là bước tiếp nối sau quá trình xác minh thông tin thân nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng triển khai ngay khi có thông tin về liệt sỹ Huỳnh Văn Quên, vừa được tìm thấy hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng Công an xã Vàm Cỏ trực tiếp hỗ trợ ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ hoàn thiện hồ sơ, xác thực thông tin cá nhân trước khi lấy mẫu.

Toàn bộ quy trình từ khai báo hồ sơ điện tử, xác thực dấu vân tay đến lấy mẫu máu đều được cán bộ chuyên môn thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng. Mỗi thông tin về thân nhân được kiểm tra, đối chiếu qua nhiều bước nhằm bảo đảm độ chính xác cao nhất, tạo cơ sở khoa học cho việc giám định ADN.

Trước đó, theo kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ của Công an tỉnh Tây Ninh, gia đình ông Huỳnh Văn Mười được mời lấy mẫu vào ngày 8/7. Tuy nhiên, trước yêu cầu cấp thiết của việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vừa được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh đã quyết định điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên tổ chức lấy mẫu ngay trong sáng 7/7.

Sáng 6/7, các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải rộng rãi kết quả ban đầu của công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung công bố cho biết đã tìm thấy một số hài cốt và di vật, trong số các di vật có Quyết định điều động của chiến sỹ Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ngay sau đó, ông Huỳnh Văn Mười, tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đã liên hệ chính quyền địa phương, thông báo những thông tin về liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng trùng khớp với người anh của ông đã hy sinh năm 1968, trong Chiến dịch Mậu Thân./.

Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Sáng 6/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.