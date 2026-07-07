Sẽ lấy ý kiến người dân về quy hoạch sông Hồng sau khi có phương án tái định cư

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa cơ bản thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 theo định hướng do Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố trình, đồng thời yêu cầu hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, rà soát các di tích lịch sử-văn hóa, làng nghề trước khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân và triển khai các bước tiếp theo của quy hoạch.

Hoàn thiện phương án tái định cư trước khi lấy ý kiến nhân dân

Theo Thông báo số 538-TB/TU ngày 5/7/2026 từ Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy sau cuộc họp ngày 2/7/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về một số nội dung liên quan Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Theo kết luận, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển Thủ đô, không chỉ là quy hoạch của một dự án cụ thể mà còn là định hướng tái thiết, phát triển không gian sông Hồng, tạo động lực mới về đô thị, dịch vụ, văn hóa, du lịch, tài chính, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Phối cảnh Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và các đại biểu dự họp để tiếp tục hoàn thiện đồ án theo đúng quy định.

Quá trình triển khai phải bảo đảm thận trọng, bài bản, công khai, minh bạch; hài hòa lợi ích của Nhà nước, thành phố, nhà đầu tư và nhân dân; không để ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; không để phát sinh lãng phí, tiêu cực, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của thành phố.

Thông báo nêu rõ Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu xây dựng sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi thông qua và triển khai thực hiện.

Thành phố phải làm rõ từng nhóm đối tượng, chính sách áp dụng, quỹ nhà, quỹ đất, vị trí tái định cư, thời gian hoàn thành và lộ trình di dời; đồng thời khẩn trương chuẩn bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu tái định cư; tính toán quỹ đất, quỹ nhà ở dự phòng phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu tái định cư, tái thiết đô thị, ổn định đời sống nhân dân và khả năng gia tăng dân số trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu rà soát kỹ các di tích lịch sử-văn hóa, làng nghề, làng xóm truyền thống, thiết chế văn hóa, tín ngưỡng gắn với cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời để đề xuất phương án cụ thể đối với từng khu vực trong tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Đáng chú ý, việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu và triển khai các bước tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi sơ bộ phương án tái định cư và báo cáo rà soát các di tích lịch sử-văn hóa, làng nghề được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.

Công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm

Trước đó, ngày 10/6/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chỉ thị xác định việc triển khai dự án là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị thành phố; yêu cầu tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", gắn với tinh thần "6 rõ" gồm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn bộ quá trình lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện dự án phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan; bảo đảm người dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; đồng thời tăng cường đối thoại với Nhân dân, chủ động tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện.

Theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2038.

Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Liên danh nhà đầu tư được lựa chọn gồm Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Ngày 25/6, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác định mô hình phát triển hệ thống nhà ở an sinh xã hội theo hướng căn cơ, đồng bộ và bền vững, trong đó định hướng xây dựng các khu tái định cư tập trung và nhà ở xã hội tập trung tại các khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn.

Theo ông Trần Quang Tuyên, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất thực hiện phương châm "tái định cư đi trước," chỉ di dời người dân sau khi đã hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, bảo đảm không gian sống và điều kiện sinh kế bền vững.

Các khu tái định cư dự kiến phục vụ dự án được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, y tế và các công trình phục vụ đời sống.

Đối với Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, ông Trần Quang Tuyên cho biết dự án đã được thành phố thống nhất chủ trương tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố và Quyết định số 2789/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 3/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố về lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Hiện các đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành; sau khi hoàn thành sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định./.

Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng Hà Nội yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự.