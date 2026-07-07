Quảng Trị: Hoàn thiện các bước quan trọng trước khi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Ngày 7/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị thống nhất nội dung nhằm chuẩn bị thực hiện Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở khoa học và thực tiễn trước khi triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ còn nằm lại trên chiến trường sau hơn nửa thế kỷ.

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị với sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND xã Nam Hải Lăng, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tiến hành tổng hợp nhiều nguồn tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa, đối chiếu hồ sơ lưu trữ và gặp gỡ các nhân chứng từng trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc biết thông tin về trận đánh.

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh việc xác minh thông tin về mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực Câu Nhi là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong trận đánh rạng sáng 26/5/1972 tại khu vực Câu Nhi, có khoảng 93 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã anh dũng hy sinh. Hiện vẫn còn hài cốt các liệt sỹ hy sinh trong trận chiến đấu ác liệt này chưa được tìm kiếm, quy tập hết.

Các đại biểu thảo luận, rà soát căn cứ lịch sử, tài liệu lưu trữ, kết quả khảo sát thực địa, ý kiến nhân chứng, nội dung chuyên môn cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trước khi tổ chức hội thảo.

Việc chuẩn hóa, kiểm chứng thông tin là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính khách quan, khoa học và tạo cơ sở vững chắc cho việc kết luận vị trí, quy mô khu vực nghi có mộ liệt sỹ tập thể.

Đại tá Trương Như Ý nêu rõ, việc xác minh thông tin về mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực Câu Nhi là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tư liệu, kết quả khảo sát và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công hội thảo trong thời gian sớm nhất.

Quá trình chuẩn bị phải bảo đảm tính khách quan, khoa học, toàn diện, làm cơ sở để Ban Chỉ đạo 515 tỉnh kết luận thông tin, từ đó xây dựng phương án tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt hiệu quả cao.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, việc xác minh thông tin về mộ liệt sỹ tập thể tại Câu Nhi là một nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.”

Việc sớm làm rõ các căn cứ lịch sử và triển khai tìm kiếm góp phần đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với đất mẹ và gia đình sau hơn 50 năm, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ trên cả nước, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp, ngành trong công tác “đền ơn đáp nghĩa,” chăm lo người có công với cách mạng./.

Xác minh địa điểm chôn cất liệt sỹ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh kêu gọi cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ, các nhà nghiên cứu chia sẻ thông tin nhằm xác minh các rãnh mộ tập thể, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968.

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