Đến tháng 6/2026, cả nước có 22,23 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

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Đến hết tháng 6/2026, cả nước có 22,23 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, 17,56 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 98,68 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

Thông tin này được công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra ngày 7/7.

Trong nửa đầu năm, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp toàn ngành đạt 54,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đà tăng trưởng này đã tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu bao phủ an sinh xã hội toàn dân và định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Đánh giá về kết quả hoạt động thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong nửa chặng đầu năm. Ngành đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách, kịp thời xây dựng các thông tư hướng dẫn đúng tiến độ với tính thực tiễn cao. Bên cạnh việc mở rộng diện bao phủ, công tác quản lý tài chính và đầu tư quỹ được thực hiện an toàn, bền vững, nổi bật là việc đầu tư hơn 122 nghìn tỷ đồng vào trái phiếu Chính phủ, đạt 64,3% kế hoạch năm, góp phần phát triển thị trường vốn quốc gia.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra ngày 7/7. (Ảnh: Vietnam+)

Các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời với hơn 3,5 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng, trong đó trên 90% nhận qua tài khoản cá nhân, cùng hơn 94,4 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được bảo đảm quyền lợi.

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tinh gọn bộ máy cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Hệ thống hiện chỉ còn 25 thủ tục hành chính, 100% được cung cấp trực tuyến toàn trình. Nhiều loại giấy tờ, biểu mẫu, thời gian giải quyết đã được cắt giảm tối đa, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân nhanh, đầy đủ và thuận tiện nhất.

Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong nửa cuối năm, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ngành cần tiếp tục xác định công tác tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu đồng thời thực hiện rà soát tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với các chỉ tiêu định lượng cụ thể. Toàn hệ thống cần bám sát các nghị quyết của Chính phủ để triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, ngành cần tăng cường quản lý rủi ro và bảo đảm an toàn bền vững các quỹ tài chính. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, liên thông dữ liệu chuyên ngành thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cũng là những nhiệm vụ then chốt giúp tối ưu hóa chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Lê Hùng Sơn khẳng định toàn hệ thống sẽ cụ thể hóa các định hướng này vào chương trình hành động thực tế ngay trong những tháng cuối năm. Ngành xác định bốn bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công việc. Trong đó, ngành tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính, chủ động tháo gỡ các vướng mắc pháp lý phát sinh từ thực tiễn, tổ chức vận hành bộ máy hiệu quả với cơ chế thi đua thực chất và không ngừng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin kết nối thông suốt.

Bên cạnh đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định toàn hệ thống sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tài chính, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2026, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội./.

3,55 triệu người được chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm theo mức hưởng mới Trong kỳ chi trả đầu tiên của tháng Bảy, khoảng 3,55 triệu người trên cả nước đã nhận mức hưởng mới với tổng kinh phí chi trả lên tới 24.320 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.