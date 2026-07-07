Huy động hơn 23.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua kênh đấu thầu

Ngày 7/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 23.375 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu trong tháng 6/2026. Cơ cấu kỳ hạn phát hành trong tháng tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn dài gồm 10 năm và 5 năm, chiếm tỷ trọng lần lượt là 58% và 39% tổng khối lượng phát hành toàn thị trường, tương đương giá trị huy động tương ứng đạt 13.520 tỷ đồng và 9.050 tỷ đồng.

Về diễn biến, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu trong tháng Sáu với năm kỳ hạn (3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm) đồng thời ghi nhận kết quả trúng thầu tại các kỳ hạn. Theo đó, xu hướng lãi suất trúng thầu tăng từ 3 đến 18 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng Năm. Tại phiên đấu thầu cuối cùng của tháng Sáu, lãi suất trúng thầu của các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt được xác lập ở mức 3,52%/năm, 4,18%/năm, 4,35%/năm, 4,40%/năm và 4,58%/năm.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, quy mô niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến cuối tháng 6/2026 đạt hơn 2,715 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước đó. Thanh khoản thị trường ghi nhận sự cải thiện khi giá trị giao dịch bình quân đạt 17.611 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 17,7% so với tháng năm. Trong cơ cấu giao dịch, phương thức giao dịch thông thường (outright) tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với tỷ trọng 78,7% tổng giá trị toàn thị trường và phương thức giao dịch mua-bán lại (repos) chiếm 21,3%.

Đối với hoạt động của khối ngoại, giao dịch chiếm tỷ trọng 3,7% tổng giá trị toàn thị trường, giảm 13,8% so với tháng trước. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái mua ròng với giá trị đạt 722 tỷ đồng.

Tính chung lũy kế trong 6 tháng đầu năm, thanh khoản trên thị trường thứ cấp duy trì đà tăng trưởng ổn định khi giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 16.369 tỷ đồng/phiên, tăng 10,2% so với mức giao dịch bình quân ghi nhận trong cả năm 2025./.

Kho bạc Nhà nước chủ động linh hoạt huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu Tính đến giữa tháng 6 năm 2026, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 168.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cân đối ngân sách.