Cổ phiếu tài chính dẫn sóng, VN-Index đảo chiều "ngoạn mục" cuối phiên

Thị trường chứng khoán phiên chiều ngày 7/7 ghi nhận diễn biến đảo chiều tích cực sau khi chịu áp lực giảm trong phiên sáng.

Đóng cửa phiên ngày 7/7, VN-Index tăng gần 5 điểm lên 1.848,25 điểm, trong khi HNX-Index không giữ được đà hồi phục và giảm gần 3 điểm.

Động lực chính giúp VN-Index hồi phục đến từ nhóm tài chính-chứng khoán. Sau khi giao dịch kém tích cực trong buổi sáng, nhóm này nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong phiên chiều với nhiều mã tăng mạnh. BVS và CTS đồng loạt tăng trần; MBS tăng hơn 7%; ORS tăng 5%; VND tăng 3%. Nhóm ngân hàng cũng đồng loạt khởi sắc, góp phần quan trọng giúp chỉ số chính lấy lại đà tăng về cuối phiên.

Ở nhóm bất động sản, diễn biến đã bớt tiêu cực hơn so với đầu ngày khi nhiều cổ phiếu đảo chiều tăng giá như NVL, IDC, TCH, CEO và KDH. Tuy nhiên, VHM vẫn giảm 2,6% và VRE mất hơn 1%, tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên chỉ số.

Đối với nhóm dầu khí, PVD lấy lại sắc xanh cùng với BSR tăng hơn 3%. Dù vậy, xu hướng chung của nhóm vẫn nghiêng về phía giảm khi nhiều cổ phiếu như PVS, PLX, PVT, OIL và PVC kết phiên trong sắc đỏ.

Toàn thị trường ghi nhận trạng thái tương đối cân bằng giữa bên mua và bên bán với 335 mã tăng so với gần 320 mã giảm. Thanh khoản có cải thiện nhẹ về cuối phiên nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 18.000 tỷ đồng; trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm gần 4.700 tỷ đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, dù bán ròng mạnh VHM với 203 tỷ đồng và MSN hơn 182 tỷ đồng, khối ngoại vẫn mua ròng nhẹ hơn 30 tỷ đồng trong cả phiên. MCH là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 164 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 7/7 cho thấy lực cầu đã quay trở lại ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, giúp thị trường phục hồi sau nhịp điều chỉnh đầu phiên.

Tuy nhiên, thanh khoản còn ở mức thấp và dòng tiền chưa lan tỏa rộng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng./.

Khối ngoại bán ròng hơn 2.800 tỷ đồng, VN-Index giảm mạnh Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE đạt khoảng 18.250 tỷ đồng; toàn sàn có 261 mã giảm, 56 mã tăng; rổ VN30 ghi nhận 22 mã giảm, 6 mã tăng, phản ánh xu hướng điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

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