Nhật Bản dẫn dắt đợt bùng nổ trên thị trường trái phiếu châu Á

Giới quan sát cho hay các doanh nghiệp Nhật Bản đang dẫn dắt làn sóng phát hành trái phiếu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC) lên mức cao nhất từ trước tới nay, vượt qua cả giai đoạn thống trị của các doanh nghiệp Trung Quốc trước đây.

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, trong quý 2/2026, các tổ chức phát hành tại APAC đã bán ra lượng trái phiếu định giá bằng USD và euro đạt tổng giá trị kỷ lục tương đương 154 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp Nhật Bản chiếm tới 40% tổng khối lượng, đánh dấu sự đảo chiều ngoạn mục so với thời kỳ các công ty Trung Quốc thống lĩnh thị trường trước đây.

Australia xếp thứ hai với khoảng 26 tỷ USD, trong khi Trung Quốc lùi xuống vị trí thứ ba với 20 tỷ USD.

Sự bứt phá của Nhật Bản xuất phát từ bối cảnh lạm phát phục hồi trong nước và xu hướng tăng lãi suất của ngân hàng trung ương.

Cùng với đó, các tập đoàn như Sony hay Panasonic đang đẩy mạnh huy động vốn trên thị trường quốc tế để tài trợ cho các thương vụ mua lại và đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Các nhà phân tích tại công ty đầu tư tư nhân Muzinich & Co chỉ ra rằng đối với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, việc phát hành trái phiếu bằng USD sau đó hoán đổi trở lại đồng yen hiện có chi phí rẻ hơn so với việc vay vốn ngay tại thị trường nội địa, nơi lãi suất đang có xu hướng tăng.

Ngân hàng Citigroup dự báo làn sóng huy động vốn này sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa cuối năm, khi các doanh nghiệp muốn tranh thủ "chốt" vốn sớm để tránh rủi ro lãi suất tăng thêm.

Citigroup ước tính tổng lượng phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ của khu vực APAC (không tính các đợt phát hành do các công ty Nhật Bản thực hiện tại quê nhà) sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2026 và đạt 475 tỷ USD.

Đối với giới đầu tư, việc trái phiếu của các doanh nghiệp lớn, uy tín mang lại mức lãi suất trung bình hơn 5%/năm đang giúp duy trì sức hấp dẫn của kênh đầu tư bằng đồng USD, bất chấp những lo ngại về lạm phát hay rủi ro địa chính trị.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các doanh nghiệp Nhật Bản trên thị trường trái phiếu quốc tế cũng đang buộc các quỹ đầu tư tại châu Á phải thay đổi tư duy. Trước đây, các quỹ này thường chỉ tập trung vào các thị trường mới nổi và ít để mắt tới Nhật Bản khi phân bổ vốn vào thị trường trái phiếu châu Á. Nhưng với sự áp đảo của Nhật Bản hiện nay, họ buộc phải đánh giá lại các quy tắc và đưa trái phiếu Nhật Bản vào danh mục đầu tư.

Một điểm sáng đáng chú ý khác trong quý 2 là sự bùng nổ của thị trường trái phiếu định giá bằng đồng euro, khi các doanh nghiệp muốn đa dạng hóa nguồn vốn khỏi đồng USD.

Điển hình như đợt phát hành trái phiếu euro đầu tiên của hãng sản xuất xe Honda đã thu hút lượng đặt mua khổng lồ. Tổng lượng phát hành bằng đồng euro đạt mức kỷ lục 37 tỷ euro (42 tỷ USD), chiếm tới 28% tổng lượng phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ của khu vực và tăng vọt so với mức chỉ 8% vào giai đoạn đỉnh điểm năm 2021.

Dù vậy, giới đầu tư và các nhà hoạch định chính sách vẫn đang cảnh giác cao độ trước áp lực lạm phát có thể bùng phát trở lại từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Quỹ đầu tư Fidelity International cho biết thị trường đang theo dõi sát sao sự phân hóa trong chính sách của các ngân hàng trung ương, đồng thời sẵn sàng coi bất kỳ đợt biến động mạnh nào do cú sốc bên ngoài là cơ hội để mua vào dựa trên nền tảng vĩ mô vững chắc cùng những yếu tố thuận lợi khác của khu vực./.

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