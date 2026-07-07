Hà Nội chia nhiều mũi thi công các hạng mục Dự án Bổ cập nước hồ Tây

Ngày 7/7, nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án Bổ cập nước hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây về hồ Sen, Ban quản lý Hồ Tây đang yêu cầu đơn vị thi công chia nhiều mũi thi công các hạng mục tại Hồ Sen 1, Hồ Sen 2, Hồ Sen 3, để sớm đưa dự án về đích, góp phần cải thiện chất lượng nước, tạo cảnh quan sinh thái và phát triển bền vững khu vực Hồ Tây.

Cụ thể, Hồ Sen 2 với diện tích khoảng 1,9 ha cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục (kè xung quanh hồ, đường cảnh quan, lan can, đê sinh học Wetland). Hồ Sen 3 (hồ thử nghiệm), đơn vị thi công thực hiện rút nước, di chuyển các bè thủy sinh sang Hồ Sen 2 để tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, các đơn vị thi công cũng đang tổ chức triển khai thi công các hạng mục đê sinh học, kè hồ đoạn giáp với tuyến đường 612, đường cảnh quan, bể tiêu năng, hố ga chia nước, dự kiến hoàn thành cuối tháng 8/2026.

Hồ Sen 1 với diện tích khoảng 1,7 ha đã triển khai thi công tuyến kè số 3, 4 với chiều dài khoảng 334 m và đường cảnh quan khoảng 464 m, hạng mục đê sinh học cơ bản đã hoàn thiện. Hạng mục Wetland (đất ngập nước) ước đạt khoảng 60%. Dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 7/2026.

Trước đó, ngày 27/2/2025, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Quy mô đầu tư dự án gồm: Xây dựng hồ Sen diện tích khoảng 5,93 ha (bao gồm 3 hồ: Hồ Sen 1, Hồ Sen 2 và Hồ Sen 3) thành bãi lọc trồng cây ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước.

Cùng với đó xây dựng bãi lọc trồng cây ngập nước gồm vùng trồng cây ngập nước rộng 4,45 ha, đê sinh học kết hợp đường quản lý và đường quản lý kết hợp đường dạo công viên. Ngoài ra còn có hệ thống đèn chiếu sáng trang trí; xây dựng các đường ống lấy nước, ống bổ cập nước từ bãi lọc nước sang mương ra hồ Tây...

Theo Ban Quản lý Hồ Tây, bổ cập nước cho Hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây qua hồ Sen qua bãi lọc trồng cây ngập nước là một giải pháp bền vững để xử lý nước, đảm bảo hiệu suất xử lý và ổn định, chi phí đầu tư xây dựng phù hợp, chi phí vận hành thấp, tạo được cảnh quan, không gian xanh đẹp quanh năm, cũng như đa dạng sinh học.

Các chuyên gia cũng cho rằng, trong trường hợp bổ cập nước cho Hồ Tây từ nguồn nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây, bãi lọc ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước này cho phép đảm bảo mục tiêu cải thiện chất lượng nước Hồ Tây.

Bãi lọc trồng cây ngập nước kết hợp công viên đất ngập nước sẽ làm việc như một vùng đệm đề phòng sự cố trong trường hợp chất lượng nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây không ổn định, kiến tạo cảnh quan kiến trúc và đa dạng sinh thái cho khu vực Hồ Tây.

Như vậy, bổ cập nước cho Hồ Tây từ nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây là giải pháp cấp thiết nhằm cải thiện chất lượng nước và bảo vệ hệ sinh thái hồ. Và, việc xây dựng công viên đất ngập nước kết hợp bãi lọc trồng cây ngập nước là phương án bền vững, tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường, để đảm bảo chất lượng nước bổ cập./.

Hồ Tây ngát hương - điểm đến của du khách mùa sen tháng Sáu Tháng sáu, khi Hà Nội bước vào những ngày đầu Hạ cũng là lúc mùa sen Hồ Tây khoe sắc rực rỡ nhất trong năm, tạo nên khung cảnh thanh bình tự tại giữa lòng thủ đô.

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