Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài: Tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, đúng mục đích

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương mở rộng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều 7/7, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi thị Minh Hoài yêu cầu 6 tháng cuối năm và thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực thi nhiệm vụ đã được chỉ ra trong báo cáo; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trên các lĩnh vực công tác, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược, trụ cột của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Lãnh đạo triển khai khẩn trương, kịp thời các kết luận của Trung ương sau sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trọng tâm là chủ trì, phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304-QĐ/TW, ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quy định số 301-QĐ/TW, ngày 9/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã.

Cùng đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026- 2031. Các Hội quần chúng thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội theo các quyết định của Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về một số nội dung tổ chức Đại hội các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của từng cơ quan, trọng tâm là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, cơ quan báo chí đảm bảo tinh gọn, đúng tôn chỉ, mục đích; rà soát lại các tổ chức pháp nhân trực thuộc của các Hội quần chúng. Đặc biệt lãnh đạo triển khai quyết liệt chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phúc Hằng/TTXVN)

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa phát động Chiến dịch 100 ngày chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đây là bước đi trọng tâm nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo nền tảng dữ liệu dùng chung, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gợi mở và lưu ý các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cấp bách này, đảm bảo hoàn thành việc tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối thông suốt với hệ thống dữ liệu của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã tập trung đánh giá về công tác hoạt động, kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; bổ sung, làm rõ hơn các kết quả đạt được, đánh giá các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm.

Sáu tháng đầu năm 2026, dù còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh yêu cầu đặt ra ngày càng cao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhưng các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nỗ lực để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nổi bật.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Nghị quyết đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ, với quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ. Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội các tổ chức chính trị-xã hội.

Đây là các sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội khi thực hiện mô hình mới. Cùng đó, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần nghị quyết của Trung ương và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, ngày 20/5/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 171-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đây là văn bản chỉ đạo rất quan trọng và toàn diện về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã kịp thời ban hành các quyết định về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của tập thể Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 để đảm bảo tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị đúng quy trình, quy định.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"./.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài bầu cử tại phường Xuân Đỉnh Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Thị Minh Hoài đã bỏ phiếu bầu cử tại phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

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