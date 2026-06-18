Chính trị

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động trong "Tháng nghe dân nói"

Các hoạt động “Tháng nghe dân nói” là bước đi cụ thể nhằm triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến tận cấp xã, phường, đảm bảo tính thực chất, hiệu quả và tránh hình thức.

Hoài Nam
Mô hình “Kết nối số - Mặt trận với Nhân dân” được phường Mỹ Hào ( Hưng Yên) triển khai từ cuối tháng 4/2026 để kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. (Ảnh: TTXVN phát)
Mô hình “Kết nối số - Mặt trận với Nhân dân” được phường Mỹ Hào ( Hưng Yên) triển khai từ cuối tháng 4/2026 để kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ngày 18/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chính thức ban hành Kế hoạch số 17/KH-MTTW-BTT về việc tổ chức các hoạt động “Tháng nghe dân nói.”

Theo đó, Ban Thường trực yêu cầu phong trào phải được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến tận cấp xã, phường, đảm bảo tính thực chất, hiệu quả và tránh hình thức.

Các đơn vị phải trực tiếp xuống cơ sở, đặc biệt quan tâm đến nhóm đối tượng yếu thế. Hiệu quả của chương trình sẽ được thước đo bằng kết quả xử lý thực tế và mức độ hài lòng của người dân, phấn đấu 100% ý kiến kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng hạn.

Mục tiêu cốt lõi của chuỗi hoạt động là phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước.

“Tháng nghe dân nói” sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm gắn với ngày truyền thống của mỗi tổ chức với các hoạt động trọng tâm.

Từ Trung ương đến địa phương tập trung đối thoại về các vấn đề nóng như hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, phát huy nguồn lực kinh tế tư nhân, chính sách an sinh xã hội, quản lý đất đai, nhà chung cư, và các vấn đề y tế, giáo dục thông qua tổ chức các "Diễn đàn nhân dân."

Cùng với đó, các đơn vị phải phát huy các mô hình gần dân như “Ngày cuối tuần cùng dân,” “Cà phê dân sinh,” “Bàn trà Mặt trận.” Thiết lập chuyên mục “Tháng nghe dân nói” trên Cổng Mặt trận số 24/7, ứng dụng mạng xã hội và các cơ quan báo chí (Báo Đại đoàn kết, Báo Thanh niên, Báo Lao động...) để người dân dễ dàng phản ánh. Ngoài ra, tổ chức các hội thi tìm hiểu dân chủ ở cơ sở, tọa đàm, trò chơi dân gian với thông điệp “Lắng nghe để hiểu dân, gần dân để hành động.”

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội làm đầu mối thường trực để đôn đốc, tổng hợp ý kiến cử tri gửi tới các kỳ họp Quốc hội. Ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm truyền thông, trong khi Văn phòng Cơ quan đảm bảo kỹ thuật vận hành Cổng Mặt trận số.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội có trách nhiệm khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể tại địa phương ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về Trung ương nhằm đảm bảo tiến độ và minh bạch thông tin trước Nhân dân./.

(Vietnam+)
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