Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 7/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (7/7/2026).

Trước đó, chiều 2/7, tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành (54/54 phiếu), ông Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Tĩnh, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1973, quê xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh; có trình độ Cử nhân kinh tế.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Tĩnh (cũ), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh./.

Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX.