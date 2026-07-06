Chiến dịch 500 ngày đêm: Khẩn trương xác minh thân nhân liệt sỹ Huỳnh Văn Quên

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười, tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (người nhận là thân nhân liệt sỹ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng), để xác minh các thông tin liên quan.

Trước đó, sáng 6/7, kết quả khai quật hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh được các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải rộng rãi, công bố đã tìm thấy một số hài cốt liệt sỹ và di vật, trong đó có Quyết định điều động của chiến sỹ Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ngay sau đó, ông Huỳnh Văn Mười đã liên hệ chính quyền địa phương, thông báo thông tin về liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng trùng khớp với người anh của ông đã hy sinh năm 1968, trong Chiến dịch Mậu Thân.

Tuy nhiên, khi đối chiếu các giấy tờ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt khi Giấy báo tử mà gia đình nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên liệt sỹ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại ghi tên liệt sỹ Huỳnh Văn Quên.

Ngay khi nhận được báo cáo về sự khác biệt về thông tin liệt sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã trực tiếp xuống địa phương để xác minh, hỗ trợ gia đình và phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ làm rõ thông tin.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình trong quá trình làm rõ thông tin và khẳng định Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sỹ, không để nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình xác nhận./.

Nỗ lực tối đa quy tập, xác định danh tính liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Thành phố Hồ Chí Minh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung nghiên cứu, xác minh thông tin, quy tập, xác định danh tính liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng.