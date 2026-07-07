Khởi tố nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đăng Phong

Ngày 7/7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án,” xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm phạm tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc,” Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định: trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán Tòa án Nhân dân Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của thẩm phán - chủ tọa phiên tòa.

Điều này dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng; không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo; tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật./.

'Khó thực thi hiệu quả chính sách nếu cán bộ thiếu bản lĩnh và trách nhiệm' Theo đại biểu Quốc hội, chính sách pháp luật sẽ khó thực thi hiệu quả nếu cán bộ, công chức hoạch định và thực thi chính sách thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu bản lĩnh và trách nhiệm.

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