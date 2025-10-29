'Khó thực thi hiệu quả chính sách nếu cán bộ thiếu bản lĩnh và trách nhiệm'

"Còn nhiều trở ngại vô hình và hữu hình đang cản trở chúng ta, trong đó những chuyện nhỏ, xảy ra hằng ngày nhưng ẩn chứa những vấn đề lớn trong tư duy, trong phương thức hành động đang là lực cản không nhỏ cho sự phát triển."

Đây là phát biểu của đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) khi thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, tại Hội trường Quốc hội sáng 29/10.

Công khai quá trình giải quyết công việc

Kể câu chuyện hơn 10 năm trước, nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tây Ninh (cũ), khi đến thăm một phòng quan trọng, nhạy cảm, ông thấy trên bàn của một bạn trẻ có nhiều hồ sơ đã xử lý xong nhưng chưa trình ký hoặc lãnh đạo đã ký nhưng chưa chuyển cho khâu sau để trả cho người dân và doanh nghiệp.

Đặt câu hỏi "tại sao lại thế," ông nhận được câu trả lời "chưa đến ngày chuyển chú ạ." Bạn trẻ này lý giải, khi mới về, xong hồ sơ là gom, chuyển trả ngay, nhưng sau đó nhận ra rằng nhiều đồng nghiệp nhìn mình như "ở trên trời rơi xuống với ánh mắt đầy ngờ vực," "họ cho rằng phải có gì phía sau nên cháu mới làm nhanh thế, nhiệt tình thế."

Khi ấy, ông đã nhận thức, khi người tốt không dám làm việc tốt, khi trong bộ máy không phân biệt được người làm tốt với người làm không tốt thì bộ máy ấy đã mắc lỗi nặng nề và chắc chắn đem đến sự trì trệ, tiêu cực. Do vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn, lãnh đạo địa phương này đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin để công khai quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức, để người dân, doanh nghiệp, đồng nghiệp, lãnh đạo thấy rõ mỗi cán bộ giải quyết công việc thế nào, từ đó có đầy đủ thông tin để đánh giá cán bộ.

Đại biểu Trần Hữu Hậu bày tỏ rất tâm đắc với phương châm hành động "3 công khai" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo là: "Phải công khai tiến độ, công khai trách nhiệm và công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành."

Theo ông, thực hiện tốt "3 công khai" này, cùng với việc thực hiện Cổng Dịch vụ công Quốc gia; các phần mềm giao việc và đánh giá cán bộ đang triển khai và hoàn thiện, chúng ta sẽ có công cụ tốt để trong các cơ quan hành chính nhà nước, người tốt nỗ lực làm tốt hơn công việc của mình, người yếu nỗ lực phấn đấu để ngày một khá hơn.

Tiếp tục mang tới nghị trường câu chuyện của một doanh nghiệp hàng đầu ngành điều, có nhiều công ty ở nhiều địa phương, ông kể từ năm 2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, doanh nghiệp đã xin phép và được chấp thuận cho tạm ngừng hoạt động 1 công ty kinh doanh nhà hàng nhưng sau khi phần mềm quản lý của các ngành tích hợp dữ liệu thì phần mềm của ngành thuế phát hiện có công ty trong hệ sinh thái tạm ngừng hoạt động đã cảnh báo rủi ro đối với tất cả các công ty khác. Và, cơ quan thuế các địa phương không chấp nhận cho xuất hóa đơn mặc dù biết rõ về năng lực của từng công ty.

Các công ty phải tốn nhiều công sức, thời gian để trình bày, giải thích, nhờ can thiệp… Trong khi đó, ở thời gian cao điểm này, mỗi ngày các công ty trong hệ thống xuất khẩu gần 1 triệu USD. Bên cạnh thiệt hại do dòng hàng và dòng tiền bị đình trệ, có những thiệt hại vô hình vô cùng lớn là uy tín về tiến độ giao hàng và bị nghi ngờ là "có vấn đề" trong hoạt động nên bị ngành thuế "thổi còi."

Từ các câu chuyện trên, đại biểu đoàn Tây Ninh cho biết những quy định xa rời thực tiễn, những phần mềm vô tri của người viết thiếu thực tế, những công chức vô cảm và máy móc chỉ dám làm theo quy định như một robot đã dẫn đến thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp, cho dân, cho nước.

Theo đại biểu Hậu, "khó khăn nhất vẫn là đổi mới chính mình với những tư duy mới, phương thức hoạt động mới." Đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách thể chế và chuyển đổi số cùng những việc lớn lao khác chúng ta đang làm sẽ làm nên những đổi thay to lớn. Nhưng để sớm phá bỏ đi những lực cản trong ngóc ngách của xã hội, của hệ thống và của mỗi con người; để giải phóng cho mọi nguồn lực dù nhỏ nhất, để góp gió thành bão cho sự vươn mình của đất nước, của dân tộc… cần sự nhận diện sâu sắc, và những giải pháp toàn diện, đồng bộ.

Bố trí cán bộ đúng người, đúng việc

Chỉ ra trên nhiều lĩnh vực vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) dẫn chứng trong lĩnh vực đầu tư công, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay đã phải sửa đổi nhiều luật, nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ nút thắt, tạo sự đột phá, nhưng giải ngân đầu tư công năm 2025 cũng chỉ đạt trên 50%.

Nguyên nhân được xác định là do vướng mắc về thủ tục đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, những hạn chế trong khâu chuẩn bị đầu tư, bố trí vốn, quản lý dự án xây dựng-câu chuyện không mới tiếp tục được đặt trên bàn nghị sự của Quốc hội.

Cùng với đó là những khó khăn, thách thức của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và kinh tế hộ gia đình. Tại nhiều đô thị lớn, nhiều cửa hàng phải đóng cửa và thu hẹp kinh doanh. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chiếm tỷ lệ lớn…

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Lê Hữu Trí cho rằng có nhiều nguyên nhân để lý giải vấn đề trên, song thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ vẫn là rào cản lớn đối với người dân và doanh nghiệp.

Thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo, làm tăng chi phí. Thời gian từ khi nộp hồ sơ vào Trung tâm hành chính công đến khi có kết quả phải trải qua nhiều khâu, nhiều thủ tục nhiêu khê, phức tạp, kéo dài. Môi trường kinh doanh chưa tạo được chuyển biến rõ rệt, cải cách hành chính qua nhiều nhiệm kỳ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và niềm tin của người dân.

"Căn nguyên gốc rễ của những tồn tại, hạn chế nằm ở đâu? Đâu là nút thắt, điểm nghẽn từ cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật" Đâu là nút thắt, điểm nghẽn từ khâu tổ chức thực hiện? Cần được nhận diện rõ và đúng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật," đại biểu đặt vấn đề.

Đại biểu Trí cho hay Quốc hội, Chính phủ đã mất nhiều thời gian tập trung rà soát điểm nghẽn, nút thắt của thể chế; mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, tắc ở đâu sửa ở đó, thậm chí trong thời gian ngắn một luật sửa nhiều lần, một luật sửa nhiều luật, rút ngắn thời gian thông qua luật, nhưng vẫn chưa khắc phục được điểm nghẽn, vướng mắc, nút thắt từ cơ chế, chính sách pháp luật.

"Tôi nghĩ rằng cái chúng ta đang nghĩ là khách quan nhưng chính nằm trong cái chủ quan. Chúng ta đổi mới công tác lập pháp theo xu hướng xử lý tình huống để tháo gỡ từng nút thắt, điểm nghẽn cho nên luật pháp của chúng ta thiếu tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, luôn xảy ra chồng chéo, xung đột pháp luật," đại biểu nhận định; cho rằng chính vì thế chúng ta đã và đang phải ban hành nhiều chính sách đặc thù, có giá trị hiệu lực trong thời gian ngắn để tạo ra sự đột phá.

Đại biểu cũng đặt vấn đề "phải chăng đây cũng chính là một trong nhiều nguyên nhân khác khiến một bộ phận lớn cán bộ, công chức thi hành công vụ phải thận trọng quá mức khi triển khai các chính sách, né tránh khi giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp để bảo đảm an toàn?"

Chính sách pháp luật sẽ khó thực thi hiệu quả trong thực tế nếu đội ngũ cán bộ, công chức hoạch định và thực thi chính sách thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu bản lĩnh và trách nhiệm, thiếu tính đột phá, quyết liệt.

Chúng ta xác định mục tiêu rõ ràng, tầm nhìn dài hạn, thể chế pháp lý ổn định, thông thoáng, nhưng quá trình lãnh đạo, quản lý thực thi chính sách pháp luật thiếu quyết liệt, mang tính nửa vời, nặng hô hào hình thức sẽ khó đạt mục tiêu trong ngắn hạn.

"Điều đó đặt ra cần có sự khách quan, trách nhiệm hơn trong công tác đánh giá trình độ, năng lực, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ tâm, đủ tầm, để bố trí cán bộ đúng người, đúng việc," đại biểu Trí đúc kết./.

