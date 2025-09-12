Đổi mới sinh hoạt Chi bộ trong giai đoạn mới

Việc điều chỉnh lịch sinh hoạt chi bộ vào buổi tối thay vì giờ hành chính đã tạo thuận lợi cho mọi người kịp trở về sau buổi làm.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chỉ thị quan trọng: Chỉ thị số 50 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới (ngày 23/7/2025); Chỉ thị số 51 (8/8/2025) về đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng. Những đổi mới này đang nhanh chóng đi vào cuộc sống, từ mỗi buổi sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

19 giờ 30 phút, nhà văn hóa thôn Bạch Nao, xã Tam Hưng, Hà Nội đã đông đủ các đảng viên để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9. Việc điều chỉnh lịch sinh hoạt chi bộ vào buổi tối thay vì giờ hành chính đã tạo thuận lợi cho mọi người kịp trở về sau buổi làm.

Đặc biệt buổi sinh hoạt hôm nay còn có sự tham dự trực tiếp của Bí thư Đảng ủy xã, tạo điều kiện để đảng viên và nhân dân phản ánh những vấn đề nóng ngay tại cơ sở.

Thực hiện tinh thần của Chỉ thị 50, nội dung sinh hoạt ngày càng thực chất. Từ công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới đến triển khai chính sách mới - tất cả đều được các đảng viên bàn bạc công khai và dân chủ. Mọi ý kiến được lắng nghe, giải quyết ngay từ cơ sở.

Cùng với đổi mới nội dung sinh hoạt, công tác quản lý đảng viên cũng đang được hiện đại hóa. Sổ tay đảng viên điện tử đã giúp nhiều đảng viên như chị Hoàng Thị Hằng có thể nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết sẽ được triển khai trong buổi sinh hoạt.

Thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thư về đổi thẻ đảng viên, các địa phương trên cả nước đã triển khai với tinh thần khẩn trương, đồng bộ, đảm bảo kịp về đích đúng dịp 2/9. Những đổi mới này hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, hiện đại.

Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi gần dân nhất, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; là nòng cốt xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành vai trò, sứ mệnh lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới./.

