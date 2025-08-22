Lâm Đồng: Đặc khu Phú Quý cơ bản hoàn thành đổi thẻ đảng viên

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) Đỗ Thái Dương cho biết tính đến ngày 22/8, Phú Quý đã cơ bản hoàn thành đổi thẻ đảng viên theo Công văn số 282-CV/TU, ngày 18/8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh đợt cao điểm thực hiện đổi thẻ đảng viên.

Đảng bộ Đặc khu Phú Quý đã thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên cho 1.155/1.220 đảng viên chính thức đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, còn 11 đảng viên chính thức chưa thực hiện đổi thẻ do liên quan đến một số vấn đề như: đảng viên mới được công nhận đảng viên chính thức chưa phát thẻ, đảng viên chính thức sai thông tin ngày kết nạp, đang cho điều chỉnh ngày kết nạp…

Bí thư Đảng ủy đặc khu nhìn nhận việc đổi thẻ đảng viên đã được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo, triển khai, tiến hành kịp thời, nghiêm túc, bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các nguyên tắc, thủ tục đổi thẻ. Theo Công văn số 9165-CV/BTCTW, ngày 31/7/2025 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 87-CV/BTCTU, ngày 1/8/2025 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn đổi thẻ đảng viên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi thẻ đảng viên đạt yêu cầu tiến độ đề ra.

Tại Đặc khu Phú Quý, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch số 01-KH/ĐU chỉ đạo đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai cho toàn đảng viên thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Đảng ủy cũng phối hợp với Công an đặc khu Phú Quý, căn cứ hướng dẫn của ngành và thông tin dữ liệu đảng viên để xây dựng lịch thu nhận thông tin đảng viên, thông báo tới các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ đặc khu; phân công cán bộ hướng dẫn đảng viên kê khai thông tin, in phiếu đảng viên, thu nhận thông tin đảng viên, chụp ảnh...

Theo Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quý, việc đổi thẻ đảng viên không chỉ là trách nhiệm mà còn nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thẻ đảng viên; góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thời kỳ chuyển đổi số trong tình hình mới.

Nằm cách cảng Phan Thiết 56 hải lý (khoảng 120km) theo hướng Đông Nam, Phú Quý là đặc khu duy nhất của tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 1/7/2025.

Đặc khu Phú Quý được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh, trung tâm hành chính-chính trị đặt tại xã Ngũ Phụng.

Đặc khu Phú Quý có diện tích tự nhiên 18km2, quy mô dân số 32.000 người. Phú Quý có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển, là khu vực chiến lược quan trọng trên Biển Đông./.

Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi Thẻ đảng viên trong toàn Đảng Thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW (ngày 8/8/2025) về đổi Thẻ đảng viên.