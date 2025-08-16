Bắc Ninh hoàn thành cấp đổi thẻ đảng viên trước thời hạn

Được triển khai từ đầu tháng 8/2025, đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành việc cấp đổi thẻ cho toàn bộ đảng viên chính thức trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương.

Đợt này, toàn tỉnh có gần 137.000 đảng viên trong diện đổi thẻ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Kế hoạch của Công an tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện; thành lập nhiều tổ công tác lưu động phối hợp cùng công an cấp xã triển khai.

Việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư và định danh điện tử giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho đảng viên, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu công tác Đảng chính xác, đồng bộ, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ chuyển đổi số.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường lực lượng, thiết bị về cơ sở và trực tiếp tổ chức cấp đổi lưu động tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhiều sở, ngành.

Tại nhiều địa phương, lực lượng công an đã trực tiếp đến tận hộ gia đình để thu nhận hồ sơ cho các trường hợp đảng viên cao tuổi, ốm đau, sức khỏe yếu, không thể đi lại. Điển hình như các phường Võ Cường, Chũ, Đào Viên, Yên Dũng và các xã Tân Yên, Biên Sơn, Tân Dĩnh, Đông Phú.

Công an các xã, phường đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể đảng viên.

Các tổ công tác duy trì nguyên tắc “hết việc chứ không hết giờ,” bố trí ca trực linh hoạt cả ban ngày lẫn buổi tối để đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự đồng lòng của lực lượng công an và đảng viên toàn tỉnh đã giúp việc cấp đổi thẻ đảng viên hoàn thành trước thời hạn.

Qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào công tác lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định hiệu quả ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền số./.

Ban Bí thư yêu cầu tiến hành đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng Việc đổi thẻ đảng viên mới được tiến hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.