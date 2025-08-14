Sáng 14/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho 1.611 đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đại hội có chủ đề, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích quan trọng mà Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đạt được trong thời gian qua, dù mới được thành lập.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò hạt nhân chính trị trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh.

Tuy vậy, Đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, thảo luận sâu sắc về những tồn tại đã được nêu trong báo cáo chính trị, như việc lãnh đạo có lúc chưa toàn diện, chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi còn hạn chế và việc khắc phục sau kiểm tra, giám sát còn chậm.

Nhấn mạnh về phương hướng nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Hồ Hải lưu ý, Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quản lý, điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược.

Đại hội cũng đề ra giải pháp trọng tâm: đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, giúp việc, thông qua ứng dụng công nghệ số, đẩy nhanh quá trình giảm bớt thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; cam kết hành động của Đại hội được thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ như: phấn đấu bảo đảm 100% tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chấp hành và thực hiện nghiêm đề án của tỉnh về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đảm bảo lộ trình, mục tiêu về “ứng dụng số,” “dữ liệu số” trên nền tảng hạ tầng số các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; đạt trên 95% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng thành công 70% “chi bộ bốn tốt,” “đảng bộ cơ sở bốn tốt” ở các đơn vị trực thuộc.

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, thành công của Đại hội lần thứ nhất là tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy và tổ chức đảng cần khẩn trương quán triệt, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình và giải pháp phù hợp để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Huỳnh Quốc Việt kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, trí tuệ tập thể và sự sáng tạo, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030; công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh gồm 30 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau./.

