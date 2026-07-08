Ngày Việt Nam 2026 thu hút đông đảo người dân Slovakia và bạn bè quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, ngày 5/7, tại thành phố Trnava, Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia phối hợp, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia tổ chức thành công sự kiện Ngày Việt Nam 2026, thu hút đông đảo người dân sở tại, bạn bè quốc tế cùng cộng đồng người Việt tham dự.

Được phát triển từ một lễ hội cộng đồng, đến nay Ngày Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên có sức lan tỏa rộng rãi tại Slovakia.

Từ lần tổ chức đầu tiên tại khu vực Kuchajda (Bratislava) năm 2022, tiếp đó là thành phố Košice năm 2023 với hơn 4.000 lượt khách tham dự và trở lại Bratislava năm 2024 thu hút trên 10.000 người, chương trình đã trở thành cầu nối quan trọng giúp người dân Slovakia hiểu hơn về đất nước, con người và nền văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia tuy không đông về số lượng nhưng luôn thể hiện tinh thần vượt khó, khả năng hội nhập và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

Trong quá trình sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh, bà con không chỉ xây dựng cuộc sống ổn định mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Slovakia, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo Đại sứ, điều đáng trân trọng là cộng đồng người Việt luôn gìn giữ những giá trị truyền thống như tình cảm gia đình, tinh thần hiếu học, đoàn kết, cần cù và bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Slovakia.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng sau khi Việt Nam và Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 4/2026, cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa hai quốc gia, trong đó thế hệ trẻ gốc Việt sẽ góp phần tăng cường giao lưu và gắn kết giữa hai nền văn hóa.

Đại sứ Phạm Trường Giang cũng nhấn mạnh Ngày Việt Nam không chỉ là dịp quảng bá văn hóa Việt Nam mà còn truyền đi thông điệp về giá trị của sự đa dạng văn hóa, tinh thần hội nhập gắn với gìn giữ bản sắc dân tộc và sự gắn kết giữa các cộng đồng trên cơ sở tôn trọng, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Slovakia Nguyễn Duy Vũ bày tỏ vui mừng khi chương trình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân Trnava và bạn bè Slovakia.

Theo ông, sự hiện diện đông đảo của khách tham quan thể hiện sự quan tâm đối với văn hóa Việt Nam cũng như sự ghi nhận của xã hội Slovakia đối với cộng đồng người Việt - dân tộc thiểu số thứ 14 được Nhà nước Slovakia chính thức công nhận.

Ông Nguyễn Duy Vũ cũng đánh giá cao vai trò của tập thể Vietnamské Korene (Cội nguồn Việt) gồm những người trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Slovakia, những người đã chủ động khởi xướng và tổ chức chương trình năm nay. Đây là minh chứng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ và cho thấy một cộng đồng người Việt ngày càng năng động, hội nhập nhưng vẫn luôn hướng về cội nguồn.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Trường Giang đã thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen tặng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Slovakia nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội trong việc tập hợp, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, gắn bó và hướng về quê hương.

Đại sứ Phạm Trường Giang trao tặng Bằng khen Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Slovakia. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chương trình, khách tham quan được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với triển lãm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam; các gian hàng ẩm thực, sản phẩm truyền thống; cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm múa truyền thống, múa sạp, múa lân, trình diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn áo dài và các tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc Việt Nam đã tạo nên bầu không khí sôi động, thu hút đông đảo khán giả.

Không gian ẩm thực với các món ăn đặc trưng do các nhà hàng Việt Nam tại Slovakia chế biến cũng nhận được sự quan tâm lớn của khách tham quan. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian và khu vực dành cho trẻ em góp phần tạo nên một ngày hội phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nhiều người dân Slovakia và bạn bè quốc tế bày tỏ ấn tượng trước những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tinh thần hội nhập cũng như những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với đời sống kinh tế-xã hội của Slovakia.

Thành công của Ngày Việt Nam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân trong việc tăng cường hiểu biết và củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Slovakia. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thể hiện hình ảnh một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập thành công, luôn gìn giữ bản sắc dân tộc và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại./.

Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng Séc Festival “Rực rỡ Việt Nam” mang đến chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa triển lãm, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.