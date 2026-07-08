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Danh sách 20 trường ở Hà Nội thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Hà Nội, Thủ đô sẽ thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ngay từ năm học 2026-2027 tại 20 cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông.

Hà An
Học sinh Hà Nội dự thi tiếng Anh. (Ảnh: Vietnam+)
Học sinh Hà Nội dự thi tiếng Anh. (Ảnh: Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân Hà Nội ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND triển khai đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, Thủ đô sẽ thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ngay từ năm học 2026-2027 tại 20 cơ sở giáo dục ở nhiều cấp học, từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.

Danh sách 20 trường như sau:

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Các mô hình được quy định như sau:

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Kế hoạch của Hà Nội nhằm thực hiện yêu cầu đặt ra tại Kết luận số 91 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2045, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học./.

(Vietnam+)
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