Giao lưu sỹ quan Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines

Ngày 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình giao lưu sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines lần thứ nhất. Thượng tá Phạm Nguyên Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại tá Alberto T. Ferre, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy An toàn Hàng hải, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì chương trình.

Đây là lần đầu tiên Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines tổ chức chương trình giao lưu sỹ quan trẻ. Hoạt động này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước.

Chương trình diễn ra từ ngày 7-10/7 với nhiều hoạt động thiết thực như: phiên trao đổi chuyên môn giữa sỹ quan trẻ hai lực lượng; chào xã giao Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; tham quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và tàu CSB 8002; giao lưu văn hóa tại thành phố Đà Nẵng; thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng.

Đại tá Alberto T. Ferre, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy An toàn Hàng hải, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines phát biểu. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngay sau Lễ khai mạc, hai đoàn đã tổ chức trao đổi chuyên đề về công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trong không khí cởi mở, chân thành, các sỹ quan trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi nghiệp vụ, phương thức phối hợp trong thực thi pháp luật trên biển, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.

Thông qua các hoạt động giao lưu, sỹ quan trẻ hai lực lượng tiếp tục củng cố tình đoàn kết, xây dựng lòng tin, góp phần duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, an toàn, tôn trọng pháp luật trên vùng biển liền kề giữa hai nước, đồng thời khẳng định vai trò tích cực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước trong khu vực.

Đoàn Sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn sỹ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã đến thăm, giao lưu và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các học sinh tại Làng trẻ em SOS Đà Nẵng, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng và góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chương trình giao lưu được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam và Philippines đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976- 2026).

Sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, quan hệ giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu với tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm chung trong gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và thượng tôn pháp luật trên biển, tạo nền tảng quan trọng để hai lực lượng tiếp tục mở rộng hợp tác, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực./.

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8001 thăm, giao lưu tại Hàn Quốc Từ ngày 15-19/6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8001 do Đại tá Nguyễn Trần Đông làm trưởng đoàn, đã đến thăm, giao lưu và làm việc với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

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