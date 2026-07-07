Thái Lan lập ủy ban điều tra cáo buộc gian lận thi tuyển công chức

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thành lập một ủy ban để điều tra cáo buộc gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức chính quyền địa phương năm 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn chính phủ Rachada Dhnadirek cho biết ủy ban do Phó thủ tướng Pakorn Nilprapunt làm Chủ tịch, và Bộ trưởng Tư pháp, Trung tướng Rutthapon Naowarat làm Phó chủ tịch.

Ủy ban có nhiệm vụ xem xét các cáo buộc và đánh giá những hệ quả pháp lý liên quan, đồng thời phải trình báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 6/7, cùng các báo cáo tiến độ định kỳ 10 ngày/lần.

Theo bà Rachada, cuộc điều tra sẽ được tiến hành minh bạch, qua đó làm cơ sở hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa gian lận trong các kỳ thi tuyển công chức trong tương lai và khôi phục niềm tin của người dân.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Pakorn cho biết Ủy ban Công chức đã thông qua 5 biện pháp nhằm ngăn chặn gian lận trong các kỳ thi tuyển công chức trên toàn quốc.

Các đề xuất, dự kiến sẽ được trình Nội các phê duyệt, bao gồm hủy kết quả đối với các thí sinh bị phát hiện gian lận, đưa những người này vào “danh sách đen” và thu hồi chứng chỉ thi.

Những công chức bị phát hiện có hành vi gian lận trước khi được tuyển dụng cũng sẽ bị buộc thôi việc. Các biện pháp mới cũng đề xuất xây dựng một “danh sách đen” tập trung, được chia sẻ giữa các cơ quan chính phủ, đồng thời mở rộng quyền hạn cho Văn phòng Ủy ban Công chức để thu hồi chứng chỉ thi trong các trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, Ủy ban Công chức đã phê duyệt kế hoạch cải cách được phối hợp triển khai với Ủy ban Chống tham nhũng khu vực công, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia và Văn phòng Chống rửa tiền.

Các cải cách sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn, gồm ban hành các tiêu chí loại bỏ mới và tiêu chuẩn kỷ luật trong vòng 1 năm; số hóa hoàn toàn bài kiểm tra năng lực và triển khai hệ thống “danh sách đen” trong vòng 3 năm; và ban hành luật trong vòng 5 năm để hình sự hóa hành vi gian lận thi cử có tổ chức và thu hồi tiền lương và các khoản phúc lợi đã trả cho các quan chức được tuyển dụng bằng hành vi gian lận.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Worasit Liangprasit cùng ngày 7/7 cho biết Cục Chính quyền Địa phương thuộc Bộ Nội vụ đã rà soát 3 nhóm ứng viên trúng tuyển đầu tiên đã được bổ nhiệm, với tổng số hơn 15.000 người.

Kết quả rà soát cho thấy khoảng 5.000 trường hợp có sự khác biệt giữa điểm số được công bố chính thức và hình ảnh bài thi.

Ông Worasit cho biết việc xem xét lại bài thi và kết quả của hơn 15.000 ứng viên sẽ sớm hoàn tất và các bằng chứng sẽ được chuyển cho Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia.

Các ứng viên được bổ nhiệm hợp lệ sẽ không bị ảnh hưởng, trong khi các biện pháp kỷ luật và hình sự sẽ được thực hiện đối với những người liên quan đến hành vi gian lận bị cáo buộc./.

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